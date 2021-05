Hamilton s’amuse en haute mer en compagnie de Toto Wolff et Nico Rosberg

27/05/2021 à 14:28 CEST

Les réseaux sociaux se sont fait l’écho d’images prises dans les eaux du Cap Ferrat (France) ce mardi, dans lesquelles Lewis Hamilton passer une agréable journée en mer à bord d’un yacht, accompagné de votre assistant Angela Cullen, son ancienne compagne et voisine en Principauté Nico Rosberg et le patron de Mercedes Toto Wolff, avec sa femme et ancien pilote Sussie.

La bonne ambiance que l’on peut voir sur les photos dément les rumeurs qui ont émergé à la suite du Grand Prix de Monaco, dans lesquelles il a été souligné que les négociations pour renouveler le septuple champion s’étaient refroidies après quelques déclarations controversées du Pilote britannique dans lequel il a déclaré que de sa mauvaise performance à Monaco “Je n’ai rien à apprendre, mais l’équipe le fait.”

Il est évident que ces propos n’ont pas été des plus chanceux, mais à partir de là pour dire que c’est pour cela que son renouvellement avec Mercedes pourrait être affecté … Selon certaines sources, Toto Wolff, actionnaire à 33,3% de l’équipe, 50/50 avec Ineos et le parent de Mercesdes, Daimler espère annoncer un accord avec Hamilton en juin.

On parle d’un accord de principe pour 30 millions de salaires pour 2022 et d’une clause de prolongation pour un an de plus. Le rôle de Lewis dans l’équipe à l’avenir, en tant qu’ambassadeur et activiste des droits sociaux impliquant la marque de la star. On ne sait pas où en sont les pourparlers, mais compte tenu de ce qui a été vu au Cap Ferrat, il n’y a sûrement pas de distanciation.