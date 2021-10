Lewis Hamilton dit qu’il a connu une croissance énorme de l’appétit pour la Formule 1 en Amérique, mais souhaite que le sport se tourne ensuite vers l’Afrique.

Le champion du monde a soutenu la décision du sport d’ajouter une deuxième course aux États-Unis à Miami au calendrier F1 2022.

« Le Grand Prix des États-Unis est fantastique », a déclaré Hamilton, « et c’est un pays tellement vaste, n’avoir qu’une seule course ici n’est certainement pas suffisant pour vraiment pouvoir puiser dans la culture sportive ici et vraiment encapsuler les fans et les obtenir en voyage avec nous.

« Je pense qu’il faut au moins en avoir deux, mais il y a tellement de grandes villes pour organiser un grand prix », a-t-il poursuivi. « Miami va être incroyable, tout comme Austin. »

Une course à Las Vegas, où la F1 est brièvement apparue en 1981 et 1982, a régulièrement été désignée comme futur lieu d’une troisième course américaine. Hamilton a déclaré qu’il n’était « pas opposé » à courir en Amérique trois fois par an. « Je pense que c’est plutôt cool d’avoir des genres de petits mini-championnats sur ces continents, je pense que ce n’est pas une mauvaise chose pour le sport. »

Hamilton a remporté la deuxième victoire de sa carrière aux États-Unis en 2007. La série n’est revenue au pays qu’en 2012, lorsque le Circuit des Amériques a ouvert ses portes.

Alors que la F1 a eu du mal à gagner en popularité dans le pays auparavant, Hamilton pense que la culture sportive américaine a un appétit important pour de nouveaux événements.

« Je pense que nous savions déjà depuis le début qu’il y avait un énorme potentiel ici », a déclaré le septuple champion du monde. « Ma première course aux États-Unis était en 2007, mais déjà [having] été à une course NASCAR, voir comment c’est dans un match de la NFL et un match de la NBA, vous voyez juste ceci.

« Ils sont fous de sport ici et il n’y a jamais assez de sports qu’ils veulent toujours plus, plus d’action. »

En termes de popularité de la F1 aux États-Unis, Hamilton a déclaré que « les progrès que j’ai vus au cours de ces années ont été énormes » et se sont accélérés depuis que Liberty Media a repris le sport.

«Bien sûr, au cours de ces deux dernières années, cela a été la plus forte augmentation et de plus en plus de gens en parlent, de plus en plus de gens s’engagent.

« La quantité d’e-mails et de messages que je reçois de personnes que je connais depuis des années aux États-Unis mais que je n’ai jamais su ce que je faisais et qui sont maintenant accros et ont hâte de venir, je pense que beaucoup d’entre eux arrivent ce week-end. . Donc je pense que ce n’est que du bien. C’est une bonne chose et c’est formidable de voir la réponse.

Cependant, Hamilton pense que la priorité de la F1 devrait être un retour en Afrique, qui a organisé un Grand Prix pour la dernière fois en 1993. « L’endroit qui me tient vraiment à cœur et le plus important pour moi est de revenir en Afrique du Sud. » il expliqua.

« Je pense qu’il y a un grand nombre d’abonnés et je pense que ce serait formidable de pouvoir souligner à quel point la patrie est belle. »

Charles Leclerc a convenu qu’un segment de calendrier américain prolongé et une visite en Afrique profiteraient à la F1.

« J’adorerais avoir une troisième course aux États-Unis », a-t-il déclaré. « Je pense que la Formule 1 est de plus en plus grosse ces dernières années grâce à la série Netflix.

«Je peux vraiment le sentir et le voir et j’aime aussi ce pays. C’est donc super d’être ici et je serais très heureux d’avoir une troisième course ici. Je suis d’accord avec Lewis sur l’Afrique en général, ce serait formidable d’avoir une course là-bas.

