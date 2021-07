Hamilton s’attend à ce que la première course Sprint de F1 soit une procession · .

in

Lewis Hamilton prédit que les nouvelles courses Sprint de la Formule 1 ne seront pas divertissantes, affirmant qu’il s’attend à voir un “train” de voitures lors de sa première course la semaine prochaine.

La Formule 1 présentera le nouveau format au Grand Prix de Grande-Bretagne la semaine prochaine et l’utilisera lors de deux autres manches plus tard cette année.

Le calendrier révisé du week-end verra les qualifications reportées au vendredi après-midi. Il établira la grille de départ d’une course Sprint de 17 tours samedi, qui attribuera des points aux trois premiers et décidera de l’ordre de départ du grand prix de dimanche.

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a décrit la course supplémentaire comme « 100 kilomètres d’action ». Mais Hamilton s’attend à ce qu’il soit difficile pour les pilotes de dépasser à Silverstone.

“Ce sera juste un train, probablement”, a déclaré le champion du monde. « J’espère qu’il y aura des dépassements, mais ce ne sera probablement pas trop excitant.

Dans une nouvelle rupture avec la tradition, la Formule 1 a déclaré que le détenteur officiel de la pole position du week-end serait le vainqueur de la course, plutôt que le pilote le plus rapide des qualifications. Hamilton, qui est devenu le premier pilote à enregistrer 100 pole positions au Grand Prix d’Espagne plus tôt cette année, a déclaré qu’il “n’a pas vraiment d’opinion” sur ce changement.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

“Nous allons attendre et voir”, a-t-il ajouté. « Il ne sert à rien de le juger avant même d’y entrer. »

Fonctionnalité : Comment la Formule 1 décidera-t-elle si les courses « Sprint » sont un succès ? Ross Brawn expliqueLes pilotes auront le libre choix des composés de pneus pour la course Sprint. Carlos Sainz Jnr ne sait pas si cela rendra les dépassements plus probables.

“[Doing] 17 tours avec un train de pneus devraient nous permettre de pousser un peu plus et de nous amuser un peu », a-t-il déclaré aux médias dimanche. « Mais vous savez que plus nous avançons, il est également difficile de dépasser. Ce n’est pas un secret. Nous verrons donc comment cela se passe. »

Antonio Giovinazzi était plus optimiste quant à la facilité avec laquelle les pilotes pourront se battre les uns contre les autres. “Ce n’est que 100 kilomètres donc pas beaucoup de tours”, a déclaré le pilote Alfa Romeo.

« Je ne pense pas que ce sera un problème, pour être honnête. Mais nous verrons, je vous le dirai samedi soir à Silverstone.

Comment les week-ends des Grands Prix britanniques 2020 et 2021 se comparent

Grand Prix de Grande-Bretagne 2020Grand Prix de Grande-Bretagne 2021Vendredi11:00 – 12:30Premiers essaisVendredi14:30 – 15:30Premiers essaisVendredi15:00 – 16:30Deuxièmes essaisVendredi18:00QualificationsSamedi11:00 – 12:00Trois essaisSamedi12:00 – 13:00Deuxièmes essaissamedi14:00QualificationsSamedi16:30 – 17 :00Course SprintDimanche14:10CourseDimanche15:00Course

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article de . avec votre réseau :