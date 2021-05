Hamilton s’attend à devenir “ malade ” de Max alors que la bataille fait rage

Prédisant un combat pour le titre qui se poursuivra jusqu’au bout, Lewis Hamilton estime que lui et Max Verstappen seront «malades l’un de l’autre» à la fin.

Avec Red Bull ayant réduit l’écart avec Mercedes pendant la saison morte, la saison de F1 2021 se dirige vers un combat pour le titre épique entre Hamilton et Verstappen.

Après trois courses, deux victoires pour Hamilton et une pour Verstappen – avec l’autre finaliste dans chacune, le duo est séparé par huit points.

Telle est la férocité de la bataille, non seulement au classement mais aussi sur la piste, que Verstappen a délibérément choisi le point le plus rapide du GP du Portugal dimanche pour réduire le déficit d’un seul point.

Il l’a raté, sortant de la piste au virage 14 et supprimant son temps au tour.

Néanmoins, il a ramené sa RB16B à la deuxième place, Hamilton remportant la victoire sur le circuit de l’Algarve pour prolonger son avance au classement des pilotes.

Le Britannique, qui a dû dépasser Verstappen sur la piste, adore le combat.

«C’est très serré», a-t-il dit. «J’ai vu qu’il avait réalisé le tour le plus rapide et je l’ai obtenu mais évidemment Valtteri [Bottas] fini avec ça à la fin.

«Mais comme vous pouvez le voir, je pense que c’est une belle bagarre entre Mercedes et Red Bull et je suis sûr aussi sur le terrain et nous allons nous pousser jusqu’à la dernière course.

«Nous allons en avoir marre les uns des autres à la fin j’imagine ou marre de la course, car il y a tellement de courses.»

Verstappen a ajouté: «C’est proche. J’aurais aimé que ce soit plus proche, mais c’est encore une longue saison et nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir des abandons ou des erreurs stupides, alors nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons.

La course de dimanche était le troisième grand prix consécutif où les deux protagonistes ont couru roue à roue.

Les deux pilotes sont catégoriques, le respect entre les deux contribue à cela.

«Ça a été vraiment cool, surtout lorsque vous pilotez un pilote, quand vous savez que vous pouvez aller à la limite absolue, je suppose que vous pouvez vous faire confiance pour simplement courir très fort», a déclaré Verstappen.

«Je pense que c’est toujours vraiment sympa parce que vous pouvez voir les trois courses que nous avons eues, nous n’avons pas vraiment… eh bien, nous avons donné à chacune… comment dites-vous? Cela a été très proche les uns des autres mais prévisible.

«Lewis n’a jamais eu quelque chose comme ‘oh, nous allons nous écraser’ ou quelque chose comme ça. J’ai toujours pleinement confiance en Lewis pour que nous nous donnions tous suffisamment d’espace. »

Hamilton est d’accord.

«Je suis juste en faveur de cela», dit-il.

Je pense que c’est naturellement une question de respect et je pense à la fois très, très difficile mais juste et je pense que c’est ce qui fait de bons pilotes de course et de grands pilotes de course et je pense que nous continuerons à le garder propre et à le garder à la pointe, mais je ne le fais pas. Je pense qu’aucun de nous n’a un plan pour se rapprocher plus que nous ne l’avons été.

