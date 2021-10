Lewis Hamilton est prêt pour un combat acharné avec son rival au championnat Max Verstappen au cours des six dernières courses de la saison après avoir pris du retard au classement des points.

Verstappen a six points d’avance avant la course de ce week-end sur le Circuit des Amériques. Avec la course suivante qui se déroulera à l’Autodromo Hermanos Rodriguez, qui a tendance à être un lieu fort pour Red Bull, Hamilton entame ce week-end en ayant besoin d’un résultat.

Cependant, le pilote Mercedes se méfie de désigner l’un des sites restants comme étant particulièrement bon pour son équipe ou celle de son rival.

« C’est important de gagner chaque course, en maximisant nos points d’une manière ou d’une autre, c’est notre objectif au cours des six prochaines courses », a déclaré Hamilton. «Ça va être incroyablement difficile.

« Il y aura des moments où nous pourrons peut-être les devancer et il y aura peut-être des endroits… Je n’aime pas supposer que le Mexique ne sera pas fort, mais ils sont généralement très forts au Mexique.

« Mais beaucoup de choses peuvent se passer dans ces six courses, donc je pense que nous allons juste prendre une course à la fois, donner tout ce que nous avons. »

Les deux hommes sont entrés en collision deux fois sur la piste jusqu’à présent cette année et se sont critiqués pour leurs réponses aux incidents. Cependant, Hamilton a déclaré que le combat pour le titre n’avait aucune incidence sur leur relation.

« Peut-être que certains pilotes pendent plus que d’autres », a-t-il déclaré. «Je ne dirais pas que je suis particulièrement proche de quelqu’un ici.

« Donc, comme l’année dernière, nous nous voyions sur la piste et nous nous disions ‘bonjour’. Nous ferons la même chose cette année. Ce n’est pas différent pour moi personnellement.

