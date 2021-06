Hamilton s’attend à un écart plus important lorsque Red Bull “monte le moteur” · .

Lewis Hamilton a terminé la deuxième séance d’essais au Red Bull Ring à moins de quatre dixièmes de seconde de son rival au championnat Max Verstappen, mais il pense que l’écart se creusera demain.

Verstappen a donné le ton lors des deux séances d’essais du Grand Prix de Styrie aujourd’hui et a terminé la journée 0,384 seconde plus vite que le pilote Mercedes. La paire a été séparée par deux autres voitures, et Hamilton soupçonne qu’il y a plus à venir du groupe motopropulseur Honda de Red Bull.

« Je ne me sentais pas trop mal, a dit Hamilton. « Je pense que c’est très serré avec l’ensemble du peloton.

« Les Red Bulls seront certainement très difficiles à battre. Je pense qu’ils ont juste l’avantage, peut-être plus. Nous ne savons pas ce qu’ils vont faire quand ils allument ce moteur.

Red Bull a battu Mercedes pour les trois dernières courses consécutives, laissant Hamilton à 12 points de son rival au championnat. Cependant, il a vu des signes de progrès dans la course d’aujourd’hui.

« Je n’ai pas vraiment eu trop de gros problèmes aujourd’hui. Je suis plus content de l’endroit où nous avons eu la voiture. J’ai travaillé d’arrache-pied toute la semaine pour essayer de comprendre où je voulais mettre la voiture et j’espère que le travail acharné commencera bientôt à porter ses fruits.

“Nous étions un peu en retrait, évidemment, surtout sur un seul tour”, a-t-il ajouté. “Généralement au cours de la journée, la voiture était relativement solide.

“J’ai quelques faiblesses et comme je l’ai dit, à l’approche du week-end, nous perdons en ligne droite [by] une somme considérable. Nous devons donc continuer à travailler pour essayer de rectifier cela. »

