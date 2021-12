Hamilton se débarrasse d’une sanction

12/04/2021

Le désordre continue dans les bureaux de la FIA et ce samedi, après les troisièmes essais libres du GP d’Arabie Saoudite, Lewis Hamilton a dû témoigner devant les commissaires sportifs. pour n’avoir prétendument pas respecté un double drapeau jaune et aussi pour son incident avec Mazepin, qui a dû l’esquiver pour éviter un accident sur le dangereux circuit de Djeddah. Il y a quelques minutes, il a été officiellement confirmé qu’il n’y aurait pas de pénalité pour le pilote britannique, les doubles drapeaux jaunes ayant été activés accidentellement sur le panneau lumineux numéro 6, pendant moins d’une seconde. En bloquant Mazepin, a reçu un blâme et une amende de 25 000 euros

Avant les qualifications (18h00), la FIA a publié une déclaration expliquant que « Le pilote (Hamilton) et le représentant de l’équipe (Mercedes) doivent se présenter devant les Commissaires Sportifs pour la « motivation de l’infraction alléguée à l’Annexe H, art. 2.5.5.b) du Code Sportif International de la FIA, ne respectant pas les doubles drapeaux/feux jaunes (en FP3) ». Après avoir écouté Hamilton, les stewards ont annoncé qu’il n’y aurait pas de sanction : « LLes images montrent clairement qu’il n’y avait pas de drapeau jaune affiché, aucun feu jaune n’a été montré à ce pilote, et le voyant d’avertissement jaune n’était pas visible sur le volant du pilote. »

Souviens-toi que Verstappen a été sanctionné d’une pénalité de 5 places sur la grille du Qatar pour ne pas avoir relâché un double drapeau en qualifications. Cela signifie que Red Bull sera considéré comme lésé.

Et tout cela alors que les deux pilotes disputent la Coupe du monde et atteignent l’avant-dernière course de l’année séparés de seulement 8 points.