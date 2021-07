Hamilton se tourne vers le travail sur simulateur pour trouver plus de rythme

Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton fait des tours dans le simulateur Mercedes, un travail qu’il a évité dans le passé, car il cherche tout ce qui pourrait accélérer sa W12.

Le Britannique de 36 ans, 18 points derrière Max Verstappen de Red Bull après huit courses, a déclaré jeudi aux journalistes avant le week-end du Grand Prix d’Autriche qu’il restait positif dans la bataille pour le titre : tel.

« Nous poussons tous aussi fort que possible, bien sûr, nous aimerions avoir plus de rythme en ce moment pour pouvoir vraiment relever le défi, non seulement en qualifications mais en course.

«Ils continuent de faire des pas en avant, mais je ne peux pas m’attacher et entrer dans cette bulle négative d’inquiétude. J’essaie de mettre toute mon énergie pour m’assurer que je suis le mieux préparé.

Le responsable de l’ingénierie des pistes, Andrew Shovlin, a révélé lors du Grand Prix de Styrie du week-end dernier, remporté par Verstappen et organisé sur le même Red Bull Ring, que Hamilton avait beaucoup travaillé sur le simulateur.

Le conducteur a publié mercredi une autre photo sur les réseaux sociaux.

C’est tout un départ pour le Britannique qui a déclaré lors du Grand Prix d’Espagne en mai, après avoir décroché sa 100e pole position en carrière, qu’il faisait environ 20 tours par an dans le simulateur.

Hamilton a admis : « Je ne peux pas dire que j’apprécie nécessairement i. Particulièrement après ces quelques courses difficiles que nous avons eues, je suis allé voir s’il y avait un moyen d’aider l’équipe à mieux se préparer.

“Je pense qu’il y a eu quelques bonnes choses, mais pas de changement de vie”, a ajouté le champion du monde, qui a remporté trois courses avant que Red Bull n’en remporte quatre d’affilée avec Verstappen et Sergio Perez.

C’était une première pour l’ère du V6 turbo hybride que Mercedes, maintenant à 40 points de Red Bull au classement des constructeurs, a dominé.

« Je vais continuer à travailler avec eux… en travaillant simplement sur les processus de communication avec [the test drivers] dans leur programme, nous testons donc les bonnes choses. Je pense que dans l’ensemble, cela a été positif », a déclaré Hamilton.

Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré dimanche dernier que les champions se concentraient sur la conception de la voiture de l’année prochaine, avec de grands changements de règles à venir, et avaient arrêté le développement de la version 2021.

Le chef technique James Allison a précisé cela en disant qu’il y avait encore des mises à niveau en cours. Hamilton a déclaré qu’il les connaissait lorsqu’il a déclaré après la course de dimanche qu’une sorte de mise à niveau était nécessaire. (Reportage d’Alan Baldwin)