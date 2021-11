Hamilton s’engage à éviter le crash décisif avec Verstappen après la prédiction de Wolff · .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il ne risquerait pas de répéter les collisions controversées qui ont décidé des combats du championnat de Formule 1 dans sa bataille avec Max Verstappen.

Le directeur de l’équipe Mercedes de Hamilton, Toto Wolff, a été cité plus tôt cette semaine, prédisant que la paire pourrait s’affronter comme l’ont fait les anciens prétendants au titre. La paire s’est déjà emmêlée deux fois cette année à Silverstone et à Monza.

Wolff a établi des comparaisons avec les collisions décisives passées impliquant Ayrton Senna, Alain Prost et Michael Schumacher.

« Si cela devait revenir au scénario de la dernière course à Abu Dhabi et qu’ils devaient se battre pour le titre, celui qui est devant va absolument essayer de faire la même chose que dans les années Senna-Prost. Wolff a déclaré au Daily Mail.

Wolff a suggéré que Verstappen avait intentionnellement déclenché la collision entre les deux lors du Grand Prix d’Italie.

« Que s’est-il passé à Monza ? Verstappen a éliminé Lewis parce qu’il était sur le point de dépasser et il était plus rapide », a-t-il déclaré. « Et c’est tout à fait compréhensible.

« Si vous courez pour le championnat et que vous le voyez disparaître parce que l’autre gars vous dépasse, quel outil avez-vous à part celui qui s’assure qu’il ne peut pas dépasser ? On l’a vu avec Schumacher et Villeneuve, on l’a vu avec Senna et Prost deux fois.

Hamilton, qui a 12 points de retard sur Verstappen avant la course de ce week-end, a insisté sur le fait qu’il ne provoquerait pas délibérément une collision avec son rival. « Je n’ai pas lu ce que Toto a dit, mais je doute fortement qu’il insinue que ce serait jamais le cas », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons jamais gagné de championnat de cette façon, je n’ai jamais gagné de championnat de cette façon et je ne le voudrais jamais. C’est donc de mon point de vue et de mon point de vue. Je suis ici pour gagner de la bonne manière et c’est grâce à de l’habileté, de la détermination et du travail acharné.

« Vous savez comment j’ai remporté mes championnats dans le passé, je veux toujours le gagner de la bonne façon », a ajouté Hamilton. « Si vous allez le perdre, vous le perdez aussi de la bonne manière, avec dignité et sachant que vous avez tout donné et que vous avez fait les choses de la bonne façon et que vous avez travaillé aussi dur que possible.

« Tout ce que vous pouvez faire, c’est tout donner et travailler aussi dur que possible avec l’équipe. Si ça ne marche pas, alors tu vis pour te battre un autre jour.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de Mexico 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de Mexico 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :