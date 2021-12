Hamilton s’est fait « voler » la victoire au championnat par le directeur de course de F1 Masi – Wolff – .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a accusé le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, d’avoir coûté à Lewis Hamilton le championnat du monde en raison de sa gestion controversée du Grand Prix d’Abou Dhabi.

L’équipe a confirmé jeudi qu’elle ne ferait pas appel du résultat de la manche décisive du championnat de dimanche. Cependant, Wolff reste furieux de la fin de la course, au cours de laquelle Masi a ordonné un redémarrage à court terme, n’ayant autorisé qu’une partie des pilotes doublés à se défaire, offrant à Max Verstappen l’opportunité d’attaquer Hamilton pour la tête du classement. course.

Wolff a clairement indiqué qu’il blâmait le directeur de course pour la perte du titre par Hamilton face à Verstappen, et a déclaré qu’il n’était « pas intéressé à avoir une conversation avec Michael Masi ».

« Les décisions qui ont été prises dans les quatre dernières minutes de cette course ont privé Lewis Hamilton d’un championnat du monde mérité », a déclaré Wolff. « Son pilotage, notamment lors des quatre dernières courses, a été irréprochable.

« Il avait une avance dominante dimanche à Abu Dhabi dès le départ. Il a remporté le départ et il n’a plus jamais cédé l’avantage. Et le voler dans le dernier tour de la course est inacceptable.

«C’est pourquoi d’un point de vue personnel, d’un point de vue professionnel, mes valeurs, mon sens de l’intégrité, ne sont tout simplement pas compatibles avec les décisions qui ont été prises dimanche. Et c’est à la FIA de décider à l’avenir comment ces décisions, ces situations peuvent être évitées. »

La FIA a déclaré hier qu’elle entamerait un « exercice d’analyse détaillée et de clarification » en réponse à la controverse. Wolff a déclaré que la gestion du redémarrage par Masi contredisait clairement la façon dont les courses précédentes s’étaient déroulées et était la dernière d’une série de rangées inutiles.

« Si vous regardez la plupart des controverses qui ont eu lieu cette année, il s’agissait de décisions sportives sur la piste, de l’incohérence de l’exécution des règlements sur la piste », a-t-il déclaré.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

« C’est une chose de conduire dur et d’avoir des divergences d’opinion entre les pilotes et les équipes. C’est dans la nature du jeu. Mais une prise de décision incohérente conduit à des controverses, conduit à une polarisation et c’est ce qui a été à l’origine de nombreuses controverses totalement inutiles sur la piste.

La décision de Masi d’autoriser les pilotes devant Verstappen à décrocher, mais pas ceux derrière lui, contredit la façon dont il a géré une course au Nurburgring l’année dernière, a déclaré Wolff.

« Comment se fait-il qu’il y a 14 mois au Grand Prix de l’Eifel, l’explication qui a été donnée soit exactement le contraire de ce qui s’est passé dimanche ? il a dit.

« L’explication qui a été donnée que la raison pour laquelle la voiture de sécurité était là depuis si longtemps est que toutes les voitures doivent se débrouiller avec l’explication que cela respecte les règlements sportifs. Non seulement la décision a été prise d’une manière totalement opposée, mais une explication est donnée à 180 degrés différente de ce qui s’est passé il y a 14 mois.

« Si vous décidez de déployer la voiture de sécurité, des règles claires sont en place », a ajouté Wolff. « Le règlement stipule que toutes les voitures doivent se défaire avant de pouvoir reprendre la course. Et ce n’est que dans le tour suivant, une fois que toutes les voitures se sont débouclées, que la Safety Car peut entrer.

« Rien de tout cela n’est arrivé. Rien de tout cela n’est arrivé. Au hasard, les voitures ont été autorisées à dépasser et à décrocher elles-mêmes.

« Pourquoi Carlos Sainz n’a-t-il pas eu l’opportunité de gagner la course ? Pourquoi les voitures ont-elles été laissées entre les deux. Pourquoi la voiture de sécurité a-t-elle été arrêtée contre ce que dit la réglementation ? Donc, la prise de décision ad hoc vient de causer ce chaos. »

Wolff a insisté sur le fait que les objections de l’équipe à la gestion de la course n’enlevaient rien au triomphe de Verstappen et Red Bull.

« J’aurais été totalement d’accord avec Max et Red Bull pour remporter le championnat dimanche », a-t-il déclaré. « Et cette situation n’a rien à voir avec Max. C’est un digne champion, son pilotage est exceptionnel et Red Bull est un compétiteur féroce et j’ai le plus grand respect pour les gens qui y travaillent.

« Donc, cela n’a rien à voir avec eux. J’aurais adoré m’asseoir ici et éviter toutes ces discussions et les dommages causés au sport par une simple prise de décision antisportive et injuste dimanche.

« La FIA doit donc décider de la manière dont elle va de l’avant. Nous avons eu un bon dialogue avec la FIA ces derniers jours. La commission qu’elle a mise en place, j’ai confiance que nous formulerons avec tous les concurrents, les pilotes et les autres équipes, les bonnes décisions et actions pour éviter un tel scénario à l’avenir.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Abou Dhabi 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021

Partagez cet article . avec votre réseau :