Hamilton soulagé d’un léger déficit de points malgré “deux courses terribles” · .

Au sommaire : Lewis Hamilton se dit chanceux d’être toujours en lice pour le championnat après ses mauvais résultats à Bakou et à Monaco.

Hamilton et Verstappen disent que le titre peut « basculer très rapidement » Après avoir lutté pour la septième place à Monaco, Hamilton a quitté le Baku City Circuit sans avoir été près de remporter la victoire au redémarrage dans l’avant-dernier tour.

“Cela vous montre à quel point il peut se balancer rapidement et c’est pourquoi chaque point compte”, a-t-il déclaré hier. « Heureusement, avec deux courses terribles pour nous, nous avons fini par être encore très, très proches dans les points. Et donc la course est toujours très active.

Max Verstappen a connu un élan de fortune similaire, ayant mené confortablement jusqu’à ce qu’il subisse une défaillance de pneu qui l’a mis hors de combat.

« Cela peut basculer très rapidement », a-t-il déclaré. « C’est encore une saison super longue, il reste tellement de courses à disputer.

“Vous voulez toujours essayer d’avoir le meilleur résultat possible, ce que je pensais que j’allais obtenir à Bakou. Mais là encore, cela vous montre que les choses peuvent changer très rapidement.

Furbatto rejoint Aston Martin

L’ingénieur Alfa Romeo Luca Furbatto a été embauché par Aston Martin en tant que nouveau directeur technique. Il assumera le rôle à temps pour la saison 2022 de F1.

Furbatto a commencé à travailler en F1 en 1997, pour Tyrrell. Il a ensuite rejoint McLaren et a été chef de projet sur leur voiture MP4-26 2011. Il devient par la suite designer en chef pour Toro Rosso, Manor et enfin l’équipe Sauber, où il occupe un rôle clé depuis leur restructuration en 2017.

« Le recrutement de Luca Furbatto ajoute un ingénieur exceptionnellement talentueux à notre équipe technique », a déclaré Andrew Green, directeur technique d’Aston Martin. “Il apporte avec lui une vaste expérience accumulée au cours de plus de deux décennies dans le sport passées dans plusieurs grandes équipes de Formule 1.”

Furbatto est l’une des quelque 250 nominations qu’Aston Martin a l’intention de faire dans un proche avenir, à un moment où des équipes plus importantes restructurent le personnel pour respecter le plafond budgétaire.

Roberts « a fait un excellent travail dans une période difficile » – Latifi

Roberts a démissionné de Williams depuis la dernière course.Nicholas Latifi a exprimé sa sympathie pour le directeur de l’équipe sortante de Williams, Simon Roberts, qui a supervisé son transfert de la famille fondatrice Williams à Dorilton, qui l’a acheté l’année dernière et a installé Jost Capito en tant que PDG.

“Jost a été chargé de l’équipe et confié à l’équipe pour la ramener au sommet”, a déclaré Latifi. « Il fait partie de l’équipe depuis maintenant plus de 100 jours et il a fait des observations, étant simplement immergé dans l’environnement de l’équipe à l’usine, sur le circuit.

«Cette décision a été prise pour aider à rationaliser de nombreux processus, apporter des processus plus efficaces, une chaîne de commandement plus claire et des choses comme ça. C’est donc une décision qui a été prise, évidemment.

« Je suis désolé pour Simon. J’ai aimé travailler avec lui depuis qu’il a repris le rôle de chef d’équipe au milieu de l’année dernière, je pense qu’il a fait un excellent travail dans ce qui a également été une période très, très difficile pour l’équipe. Évidemment, avec la transition, ce n’était pas facile. Mais c’est une décision qui a été prise d’en haut et oui, je suppose que c’est tout.

Ricciardo pense que les limites de la piste du Paul Ricard sont « assez claires »

Malgré le second tour généreux de Paul Ricard, Daniel Ricciardo n’est pas préoccupé par les problèmes d’application des limites de piste ce week-end. Le pilote McLaren a été pénalisé pour les avoir dépassés à l’issue de la dernière course sur cette piste en 2019.

« Mon seul dans le [last] course, probablement le dernier tour de la course. Je savais qu’une fois que je m’étais engagé, j’avais dépassé la limite de la piste, la ligne blanche.

« Alors parce que c’était le dernier tour, j’ai pensé, d’accord, je ne vais pas reculer maintenant. Mais je savais qu’une fois passé, j’étais trop loin. Donc je pense que c’était évident pour moi à l’époque.

“Je pense que c’est assez clair ici où nous serons hors piste”, a ajouté Ricciardo. « Sur un tour, ce n’est pas si mal. La plupart des virages, je pense que nous resterons, mais je pense que peut-être le tour six pourrait en être un [area], le long droit avant puis le gauche dans la ligne droite. Mais sinon, je pense que c’est plus juste une situation de course si vous êtes coincé ou autre.

« J’espère qu’il n’y aura pas trop de ces événements ce week-end. Je sais qu’en tant que pilote, c’est un peu gênant et évidemment pour tout le monde qui regarde à la maison, alors j’espère que nous garderons le contrôle. »

Chovet remplace Toth à Campos

Après avoir perdu son pilote Jenzer après une seule manche de la saison de Formule 3 de cette année, Pierre-Louis Chovet s’est vu offrir une autre opportunité avec Campos ce week-end, en remplacement de Laszlo Toth.

La Formule 3 et Campos ont confirmé hier que Toth avait été testé positif pour Covid-19 et serait isolé conformément aux protocoles locaux, aucun autre membre de l’équipe n’étant affecté. Chovet conduira sa voiture pour les trois courses ce week-end au Paul Ricard.

