Hamilton sur l’erreur de Max: ce qui vous fait et vous perd gagne

Incapable de lancer une deuxième attaque après avoir redonné la tête, Lewis Hamilton a déclaré à Max Verstappen que ce sont ces erreurs qui «font et perd, vous gagne».

Alors que le Grand Prix de Bahreïn de dimanche soir se jouait, Verstappen s’est retrouvé derrière Hamilton avec 10 à faire, mais avec des pneus 11 tours plus frais.

Tour après tour, le Néerlandais s’est mis à réduire l’écart jusqu’à ce qu’il soit enfin capable de faire son mouvement.

Cependant, il l’a fait avec les quatre roues hors de la piste au virage 4.

Race Control a immédiatement informé Red Bull qu’il devait rendre la position, ce qu’il a fait, avec Hamilton à nouveau en tête.

Verstappen n’a pas été en mesure de préparer une autre attaque, ramenant sa RB16B à 0,7 seconde du vainqueur de la course Hamilton.

Le pilote Mercedes dit que s’il n’y avait pas eu cette erreur, Verstappen aurait pu remporter la victoire.

Il a déclaré à Sky F1: «En course, il était si difficile de garder la voiture et l’état d’esprit cohérents pour ne pas faire d’erreurs et tenir le terrain.

«Je pense finalement que s’il [Verstappen] n’avait pas fait l’erreur, alors il aurait probablement gagné la course, mais ce qui fait et perd gagne. »

Avec quatre tours à faire, Max remporte une victoire presque certaine de Lewis Et puis le lui rend quelques instants plus tard #BahrainGP 🇧🇭 # F1 @LewisHamilton @ Max33Verstappen pic.twitter.com/PJoXhaCjHd – Formule 1 (@ F1) 28 mars 2021

Quant à Verstappen, le Néerlandais s’est d’abord demandé pourquoi Red Bull ne l’avait pas laissé rester en tête et prendre un penalty, un qu’il estime avoir pu surmonter dans les deux derniers tours.

«Pourquoi ne m’avez-vous pas laissé partir? J’aurais pu facilement tirer ces cinq secondes [for a penalty instead]», A-t-il demandé à l’équipe à la radio.

« Je préfère perdre une victoire comme celle-là plutôt que d’être deuxième comme ça. »

Il a reconnu plus tard que c’était la bonne chose à faire, malheureusement ses pneus n’étaient pas assez bons pour lancer une autre attaque après la première tentative ratée.

«J’ai eu ce coup parce que Lewis a été un peu bloqué par le backmarker et je suis sorti de la piste», a-t-il déclaré.

«J’ai bien sûr rendu la position et essayé à nouveau, mais mes pneus n’étaient plus en bon état pour vraiment mettre la pression.

