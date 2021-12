Hamilton : Toutes nos félicitations à Max et à son équipe

Lewis Hamilton a été gracieux dans la défaite après que son rival de Red Bull, Max Verstappen, ait mis fin à la quête du Britannique pour un huitième titre sans précédent en Formule 1 avec une passe pleine de confusion dans le dernier tour pour la gloire du championnat lors d’un Grand Prix d’Abou Dhabi mettant fin à la saison dimanche.

Le pilote Mercedes de 36 ans, qui a commencé deuxième aux côtés du poleman Verstappen, semblait avoir la course bien sous contrôle après avoir pris la tête dans le premier virage et échappé à la sanction pour avoir conservé l’avance en prenant le second tour dans une ouverture. -Bataille au tour avec son rival Red Bull.

Mais une voiture de sécurité à cinq tours de la fin, qui a donné à Verstappen l’opportunité de ravitailler pour des pneus neufs, a bouleversé la course et mis fin aux espoirs d’Hamilton de devenir le premier pilote à remporter huit championnats du monde.

« Tout d’abord, un grand bravo à Max et à son équipe », a déclaré Hamilton, les yeux humides, après la course.

« Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année. Mon équipe, tout le monde à l’usine… tous les hommes et les femmes… ont travaillé si dur toute cette année. Cela a été la saison la plus difficile.

Hamilton : Nous avons absolument tout donné et nous n’avons jamais abandonné

« Je suis tellement fier d’eux, tellement reconnaissant de faire partie du voyage avec eux », a ajouté le Britannique, qui a remporté le titre au cours des quatre dernières années consécutives et a terminé la saison avec huit victoires pour sa Red Bull. le rival 10.

Mais, alors même que Verstappen célébrait et que Hamilton acceptait la défaite, l’équipe britannique Mercedes a déposé deux protestations liées à la voiture de sécurité.

L’un était lié au fait que Verstappen s’est arrêté à côté et a devancé Hamilton; l’autre avec la reprise des courses.

Le contrôle de course a initialement déclaré que les voitures doublées, agissant comme un tampon entre Hamilton et Verstappen, ne seraient pas autorisées à dépasser, à la grande frustration de Red Bull.

Mais ils ont ensuite décidé de les laisser passer, mettant Verstappen juste derrière Hamilton pour un dernier tour à fond, le Néerlandais saisissant sa chance sur ses pneus tendres frais pour dépasser Hamilton pour la tête.

« Nous avons tout donné, cette dernière partie de la saison, nous avons absolument tout donné et nous n’avons jamais abandonné », a déclaré Hamilton. « C’est la chose la plus importante. » (Rapport d’Abhishek Takle)