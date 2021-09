Hamilton : Une erreur, rien à voir avec la pression

Remis à ce qui, au moins sur le papier, ressemblait à une course facile vers une place de premier rang sur la grille tandis que son rival pour le titre alignait P20, Lewis Hamilton insiste sur le fait qu’il n’a pas craqué sous la pression lors des qualifications pour le Grand Prix de Russie.

Le pilote Mercedes était P1 à mi-chemin de la Q3, son pneu intermédiaire a fait le temps de battre.

Mais avec l’amélioration des conditions, les pilotes, menés par George Russell, sont retournés aux stands pour les pneus slicks. Hamilton les a suivis seulement pour commettre une erreur en entrant dans les stands et en heurtant le mur.

Endommagant son aileron avant, il a d’abord dû en mettre un neuf sur son W12 avant que ses mécaniciens puissent changer ses pneus en slicks et l’envoyer faire un run rapide.

Il a terminé les qualifications à la quatrième place un jour où beaucoup s’attendaient à ce que Mercedes verrouille la première ligne de la grille.

“Ce n’est vraiment rien à voir avec la pression, honnêtement”, a déclaré Hamilton selon Autosport.

« Ce n’était vraiment pas un scénario de pression. C’est littéralement juste [that] des erreurs se produisent.

Max Verstappen, qui prendra le départ de la course de dimanche depuis le fond de la grille à la 20e place après avoir encouru une pénalité moteur, a été surpris par l’erreur de son rival au titre.

La fin du troisième trimestre a été compliquée pour @LewisHamilton Un enchevêtrement avec le mur des stands a conduit à une course contre la montre pour son deuxième tour lancé, qui s’est terminé par une petite vrille 👀#RussianGP #F1 pic.twitter.com/PaSUmxHDNs – Formule 1 (@F1) 25 septembre 2021

« Lewis ne devrait pas commettre cette erreur dans la voie des stands, mais il le sait aussi », a déclaré à De Telegraaf le pilote Red Bull, qui mène la course au titre avec cinq points.

« Si vous avez roulé plusieurs fois dans la voie des stands dans ces conditions, je pense que vous comprenez à quel point c’est glissant. Mais je ne sais pas exactement ce qui lui est arrivé.

Hamilton a expliqué : « Auparavant, lorsque vous veniez dans la voie des stands, vous pouviez y aller très lentement.

« La piste séchait et l’adhérence était assez bonne, et [I] est entré et l’a pris un peu plus vite que la normale et a juste perdu l’arrière et a glissé dans le mur.

« Oui, bien sûr, embarrassant, [I’m] déçu de moi-même de l’avoir eu, mais la merde arrive.

“Nous faisons tous des erreurs, et bien sûr ce n’est pas ce que vous attendez d’un champion du monde.”

Le patron du sport automobile de Mercedes, Toto Wolff, n’a pas tardé à parler de la pression exercée sur Hamilton.

“Je pense que ce n’était pas la pression, car il était clair que Max partait de l’arrière”, a déclaré Wolff.

« Pourquoi cela s’est-il produit, je ne peux pas le dire. Je ne pense pas que ce soit la pression du championnat. Et il n’était pas le seul à qui cela est arrivé.