« Hamilton va succomber à la pression de Verstappen

11/06/2021 à 18:57 CET

Fernando Alonso se « mouille » et parie clairement sur Max Verstappen dans la bataille pour le titre mondial de Formule 1 cette saison. L’Espagnol n’a sûrement pas accepté les critiques du patron de Lewis Hamilton chez Mercedes, Toto Wolff, qui a déclaré qu' »Alonso doit comprendre qu’il fait partie du système solaire, pas du soleil ». Et il a répondu avec une « torpille » à travers Hamilton. En conversation avec The Telegraaf, Fernando garantit que les Britanniques vont casser et succomber à la pression de Verstappen. À 100%. Si Lewis n’a qu’à disputer le titre avec son coéquipier Bottas, tout est fantastique.. Maintenant, il ressent une certaine pression et s’attire des ennuis. Max le prend très bien. »

De plus, Alonso affirme que Verstappen a les choses plus compliquées en F1 du fait qu’il n’est pas anglais et rappelle qu’il a aussi souffert lorsqu’il était double champion avec Renault en 2005 et 2006 : « Max me rappelle moi. Nous ne venons pas d’origine britannique et dans la lutte pour le titre, c’est beaucoup plus compliqué. Si vous regardez autour de vous en Formule 1, la plupart viennent d’Angleterre. Par conséquent, en tant que rival, vous êtes directement le mauvais garçon « . « Si vous regardez les incidents entre Max et Lewis, je pense que les incidents d’Angleterre et de Monza n’ont pas été jugés de la même manière. Red Bull est intervenu après l’accident de Silverstone, mais sinon tout était plutôt calme. Après l’accident de Monza, beaucoup plus a été dit. Et Max a reçu une pénalité sur la grille pour la prochaine course, ce que je pense que personne n’a bien compris. C’est aussi dû à la pression de certains secteurs », souligne. « Ils disaient de Max qu’il était un rebelle et qu’il ne respectait pas les règles. Et il repoussait les limites, ce qui n’était généralement pas le cas, mais il n’est pas britannique. Je suis passé par la même chose. Il existe de nombreuses similitudes. C’est aussi pour ça que c’est un championnat très intéressant hors piste, on a vu que la machinerie britannique commence à fonctionner », dit-il.