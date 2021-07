Hamilton Ventura Elvis80 Skeleton : héritière de la première montre électrique

Hamilton a créé la première horloge électrique au monde en 1957 et Elvis Presley lui-même en est tombé amoureux ; voici son successeur.

Avec la Hamilton Ventura de 1957, la science-fiction est devenue réalité à l’intérieur d’un boîtier à trois faces non conventionnel avec une impulsion électrique traversant le cadran. L’icône de l’ère spatiale prend sa forme la plus futuriste à ce jour avec le nouveau Ventura Elvis80 Skeleton. La société horlogère a réinterprété sa forme classique pour créer la forme élégante et ergonomique du boîtier Elvis80, du nom du plus célèbre fan de Ventura, Elvis Presley lui-même.

Maintenant automatique

La Ventura Elvis80 Skeleton, automatique plutôt qu’électrique, est un garde-temps qui célèbre l’horlogerie de pointe sous toutes ses formes, avec un aperçu saisissant du mécanisme du mouvement révélé à travers son cadran squeletté. Découvert à l’arrière et avec son décor Côtes de Genève bien visible, le mouvement H-10-S avec une réserve de marche de 80 heures est une pièce d’ingénierie tout aussi implacable.

Dans les deux cas, l’impulsion électrique est à nouveau présente, zigzaguant à travers la structure du squelette.

Deux versions

La Ventura Elvis80 Skeleton est disponible en deux superbes versions : une avec un revêtement PVD noir pour le boîtier et le cadran squelette, illuminé par une impulsion électrique rouge, et l’autre avec un PVD or rose et une impulsion électrique or rose. La finition des deux modèles est un bracelet en caoutchouc noir. Évolution moderne et puissante d’un classique durable et visionnaire, la Ventura Elvis80 Skeleton, comme son prédécesseur, est une montre pour les penseurs d’aujourd’hui qui façonnent le monde de demain.

Spécifications techniques

Boîtier de 42,5 x 44,6 mm, acier inoxydable avec revêtement PVD or rose ou revêtement PVD noir. 12,33 mm d’épaisseur Largeur du manche 21,22 mm Cadran squeletté noir avec or rose ou paillettes rouges Aiguilles des heures et des minutes en or rose avec Super-LumiNova, trotteuse en or rose ; ou alors

Aiguilles des heures et des minutes nickelées avec Super-LumiNova, secondes rouges Mouvement : mouvement automatique H-10, avec réserve de marche de 80 heures Bracelet en caoutchouc noir avec boucle Glace saphir avec traitement antireflet Etanchéité 50 m

1 695 euros

www.hamiltonwatches.com