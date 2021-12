Hamilton: Verstappen a dépassé la limite à coup sûr

Lewis Hamilton avait l’impression d’être dans un match de boxe en route vers la victoire lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite, et a accusé son rival pour le titre Max Verstappen d’avoir dépassé la limite lors d’une soirée de course controversée et pleine d’incidents au tout nouveau Djeddah. Circuit des corniches.

Hamilton a mené dès le départ alors que les cinq premiers sur la grille circulaient dans les mêmes positions jusqu’à l’accident de Mick Schumacher au 10e tour qui a déclenché une voiture de sécurité lorsqu’il a heurté les barrières dans le virage 21. Un drapeau rouge a suivi.

Dès le redémarrage debout, Verstappen a coupé les trottoirs à la sortie du complexe du premier virage, ce qui a rendu Hamilton mécontent. Mais pas pour longtemps car Sergio Perez et Nikita Mazepin se sont écrasés alors qu’ils repartaient. Encore un drapeau rouge.

Verstappen a été remarquable lors du deuxième redémarrage alors qu’il dépassait Hamilton dans les premiers virages, menant la course avec Verstappen à sa poursuite. Au 36e tour du 50, le pilote Mercedes a commencé son attaque.

Un tour plus tard, il est arrivé à côté de Verstappen dans le virage 1, la voiture noire devançant mais la voiture bleue n’a pas cédé et a poussé la Mercedes large à la brésilienne. C’était en dessous de la ceinture. Les commissaires de course ont accepté.

C’était juste une conduite dangereuse. Ce type est un fou !

Ce qui a suivi était un jeu bizarre alors que Verstappen a reçu l’ordre de rendre la position, il a freiné avec Hamilton sur sa boîte de vitesses, entraînant une collision entre les deux alors que la Mercedes a percuté l’arrière du Red Bull avec son aileron avant, le cassant. impacter.

Max a pris son temps pour finalement céder la tête au 44e tour à Hamilton, qui n’a pas été impressionné en accusant son jeune rival de l’avoir « testé sur les freins » et a fulminé à la radio : « C’était juste une conduite dangereuse. Ce type est un fou ! »

Les commissaires ont accepté, infligeant une pénalité de cinq secondes à la voiture n°33.

En fin de compte, l’aile endommagée n’a eu aucun effet important sur le Merc, une fois qu’il a dépassé Verstappen, il était intouchable comme il l’était au Qatar et au Brésil, gagnant confortablement une nuit où Red Bull a presque implosé.

Hamilton, pas un ange mais plus subtil et rusé la nuit, a eu la chance de s’en sortir indemne car il avait bien plus à perdre que Verstappen dans la nuit, un abandon aurait tué ses ambitions de huitième titre.

Lewis a ensuite déclaré : « Il essayait de me laisser passer, ce qui, je suppose, c’est ce qu’on lui avait demandé de faire, mais avant la zone DRS pour qu’il me dépasse ensuite dans le virage 1. C’était donc la tactique. Mais le pire était le freinage brusque et brutal qui s’est produit. C’était la partie dangereuse.

J’essayais juste de parler sur la piste

Le champion du monde de F1 en titre a déclaré après sa 103e victoire en Grand Prix : « Pour moi, je devais garder mon sang-froid là-bas, ce qui était difficile à faire. Je fais de la course depuis 28 ans et j’ai rencontré beaucoup de personnages différents. Il y en a quelques-uns qui dépassent la limite, les règles ne s’appliquent pas ou ils ne pensent pas aux règles.

« J’essayais juste de parler sur la piste. Il y avait tellement de courbes folles qu’il m’a testé au freinage pour obtenir le DRS et me doubler à nouveau dans le virage 1.

«Il a dépassé la limite, c’est sûr. J’ai évité des collisions à tant d’occasions avec ce type et cela ne me dérange pas de le faire car vous vivez pour survivre un autre jour.

« Je n’ai pas eu l’information [Verstappen was letting him through] donc c’était très déroutant et essayait-il de jouer une tactique folle ? Puis il a appuyé si fort sur les freins et j’ai failli remonter derrière lui.

« Pour lui, ce n’est pas grave si nous ne finissons pas tous les deux, mais pour moi, nous devons tous les deux finir. Je suis personnellement refroidi. J’ai l’impression d’être dans le ring et je suis prêt à y aller », a déclaré Hamilton qui est maintenant à égalité de points avec Verstappen avec seulement la finale d’Abou Dhabi le week-end prochain.

Le grand sujet de discussion de Djeddah 😱#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/bkWWqlcbyO – Formule 1 (@F1) 5 décembre 2021