Hamilton, Verstappen et différents styles de conduite

Après le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Max Verstappen a déclaré qu’il «était un canard assis», tandis que Lewis Hamilton a déclaré avoir vu quelque chose dans le style de conduite de Max qui était différent de ce qu’il avait remarqué auparavant en roulant derrière le Néerlandais.

À partir d’une analyse minutieuse, nous avons pu déterminer ce que c’était et comment Hamilton a réussi à conquérir le Red Bull à la fin.

Comme la plupart des observateurs occasionnels auraient pu le constater, au premier arrêt des pneus, l’équipage du Red Bull était inhabituellement lent.

Ces deux secondes supplémentaires ont probablement suffi à Hamilton pour reprendre la tête s’il s’était opposé au tour suivant, mais il ne l’a pas fait. Sortant à plus de secondes de Verstappen quand il a fait des stands pour les pneus, Mercedes a dû prendre une décision.

Avec Lewis rattrapant l’écart de cinq secondes en seulement quelques tours, il était clair que la Mercedes avait le rythme sur le Red Bull. Mais à chaque tour par la suite, Hamilton n’a pas pu gagner assez de vitesse au dernier virage pour dépasser Verstappen en DRS. Comment a-t-il pu réussir si bien Hamilton dans les virages? Jetons un œil à la façon dont cette course s’est déroulée.

Red Bull n’avait qu’un seul jeu de pneus moyens frais pour la course, tandis que Mercedes en avait deux pour Hamilton. Cela signifiait qu’une stratégie à deux arrêts était dans les cartes pour Hamilton, et deux arrêts pour Verstappen n’aurait pas produit un rythme suffisant à la fin pour rester en tête ou dépasser la Mercedes étant donné qu’ils n’avaient qu’un ensemble de soft pour le deuxième arrêt.

Une chose que j’ai remarquée tout au long de la course, et surtout quand Hamilton courait si près de Verstappen après le premier arrêt, c’est que les deux avaient des styles de conduite radicalement différents. En entrant dans les virages où il y avait une ligne droite menant à l’entrée, Verstappen entrait dans une longueur de voiture complète plus profonde que Hamilton avant de tourner.

Il a ensuite tourné rapidement et a visé un sommet tardif avant d’accélérer. Il a fait ce tour après tour, alors que Hamilton est entré dans la voie «normale» et n’a pas été en mesure de redresser la voiture dès Verstappen. C’est ce que Hamilton avait observé et évoqué dans son interview.

Ici, nous voyons l’entrée de coin de Verstappen avec les pneus avant sortant de la bande blanche à seulement quatre bandes rouges de la fin.

Alors que Verstappen avait quatre bandes en arrière de la fin à son entrée, Hamilton est à huit bandes complètes, ou une longueur de voiture plus tôt à son entrée en désactivant la bande blanche. Cette différence d’entrée a provoqué une sortie très différente qui a permis à Verstappen de garder une longueur d’avance sur la Mercedes, au moins pendant un certain temps.

L’avantage que Verstappen avait avec ce style était qu’avec un sommet tardif, il pouvait appliquer le pouvoir non seulement plus tôt, mais avec plus de force. Il était visuellement évident que la sortie de ces virages produisait un écart étrange pour deux voitures de Formule 1 dont les performances globales étaient très proches.

Avec des pneus plus frais, Verstappen pourrait maintenir une plus grande distance à Hamilton tout en entrant dans la zone DRS qui était difficile à fermer pour Hamilton. Même en qualifications, ce style pourrait bien produire des temps au tour rapides où la différence de rythme de course que nous avons observée a montré à la Mercedes un avantage.

Les conséquences du style de conduite de Verstappen sont que l’apex tardif et les accélérations plus fortes provoquent une dégradation plus rapide des pneus arrière. En revanche, l’entrée et la sortie plus douces de Hamilton sont très faciles pour les pneus, en particulier sur une piste comme le Circuit De Barcelona-Catalunya qui est connue pour être très abrasive.

Nous avons vu dans les courses précédentes où Red Bull avait une stratégie similaire à celle utilisée par Mercedes dans cette course où ils ont piqué plus tard pour des pneus neufs, ont fait tomber Hamilton, mais n’ont pas pu terminer le passage à la fin. Verstappen aurait-il alors pu épuiser ses pneus arrière avec son style de conduite unique?

Les ingénieurs et stratèges de Mercedes savaient-ils quelque chose sur la façon dont le style de conduite de Verstappen entraînerait une éventuelle dégradation des pneus arrière et permettrait ainsi à Hamilton une passe relativement facile en fin de course? Nous ne pouvons que deviner ce qu’ils savaient à l’époque, mais nous sommes à peu près sûrs de ce qu’ils savent maintenant.

Bob Bolles est un ingénieur de course professionnel et auteur avec plus de 20 ans d’expérience dans la rédaction d’articles et de livres techniques. Son point de vue technique unique vient de sa collaboration étroite avec plusieurs centaines d’équipes de course dans un large éventail de classes et de séries tout au long de sa carrière.