Hamilton veut comprendre la “raison plus profonde” du manque de représentation noire en F1 · .

Lewis Hamilton veut comprendre la “raison plus profonde” pour laquelle la participation des Noirs au sport automobile reste si faible, 14 ans après ses débuts pionniers en Formule 1.

Le septuple champion du monde, qui reste le seul concurrent noir de la F1, a lancé la Commission Hamilton pour étudier le problème. Hier, la commission a publié un rapport de 180 pages qui présentait une série de recommandations pour encourager davantage de jeunes Noirs à envisager une carrière dans le sport automobile.

Le rapport « Accélérer le changement : améliorer la représentation des Noirs dans le sport automobile britannique » a révélé « un manque général de collecte de données sur les caractéristiques de la diversité de la main-d’œuvre dans les équipes de Formule 1 et le secteur du sport automobile au sens large, mais des preuves anecdotiques basées sur des entretiens suggèrent que moins de une personne sur cent travaillant dans le sport automobile est noire.

Hamilton a déclaré que cela reflète son expérience dans le sport. “Je fais de la course depuis l’âge de huit ans, j’ai 36 ans maintenant et mon père et moi sommes les seules personnes de couleur que nous ayons [seen] dans le sport toutes ces années », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par Mercedes. “Je suis arrivé en Formule 1 et il y a eu un ou deux mécaniciens, il y en a quelques-uns de la communauté asiatique dans le sport.”

Il rejette l’idée que la différence de représentation est le reflet de la capacité. “Je regarde autour de moi et il doit y avoir une raison”, a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas parce que les minorités manquent d’intelligence. Il doit y avoir une raison plus profonde pour laquelle il n’est pas plus diversifié.

Le rapport de la commission a identifié des raisons structurelles pour lesquelles les diplômés noirs peuvent être moins susceptibles d’atteindre la Formule 1 que d’autres ethnies. Il en résulte un nombre relativement faible de diplômés noirs des 24 principales universités du groupe Russell qui ont des diplômes dans des matières d’ingénierie d’intérêt pour les entreprises de sport automobile. Seuls environ 200 nouveaux diplômés noirs par an remplissaient ces critères.

Parmi le petit nombre qui est entré dans la F1 et d’autres formes de sport automobile, certains ont déclaré avoir été victimes de racisme, comme le rapporte le rapport.

« Je crois que nous devons faire pression pour une société plus inclusive et diversifiée », a déclaré Hamilton. « J’ai cette opportunité incroyable. Je n’ai pas peur de pouvoir utiliser ma voix pour aider les autres.

“Nous travaillons ensemble en équipe pour essayer de créer plus d’opportunités pour les plus jeunes et aussi simplement ouvrir les yeux sur des gens qui ne pensaient peut-être même pas que le sport automobile était une opportunité ou une carrière qu’ils pouvaient poursuivre.”

Le rapport a exhorté la promotion des matières STEM – science, technologie, éducation et mathématiques – auprès des enfants noirs et a appelé ceux qui travaillent dans le sport automobile à collecter des données sur la participation des Noirs au sport automobile.

“Les matières STEM sont très importantes à l’école”, a déclaré Hamilton. «Beaucoup de gens et de jeunes, et j’étais le même quand j’étais à l’école, n’ont pas réalisé toutes les opportunités qu’offrent les STEM dans notre industrie, dans l’industrie du sport automobile.

“Ce n’est pas [being] juste des pilotes de course ou un ingénieur. Il y a tellement de possibilités d’emploi. Il y a tellement de niveaux différents auxquels les gens pourraient accéder. Et je pense qu’il est super important qu’en ce moment il n’y ait pas beaucoup de diversité et il est vraiment important que nous le rendions plus diversifié parce que de nouvelles idées venant de personnes de différents horizons ne fera qu’améliorer la société. Cela ne fera que rendre notre sport meilleur.

