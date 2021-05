Hamilton veut un nouvel accord avec Mercedes dans trois mois · .

Lewis Hamilton veut conclure un nouveau contrat F1 avec Mercedes avant le début des vacances d’été.

Mercedes a annoncé une prolongation d’un an du contrat actuel de Hamilton en février. Après sa victoire dans le Grand Prix d’Espagne d’hier, Hamilton a déclaré qu’il ne voulait pas attendre aussi tard pour conclure son prochain accord avec le PDG de l’équipe, Toto Wolff.

«Nous ne voulons jamais être dans la position que nous étions en janvier, en février», a déclaré Hamilton. «Cela a gâché tout mon hiver et je suis sûr que cela n’a pas été utile pour Toto, en termes de pouvoir être libre et détendu, c’était comme si nous n’avions pas vraiment de pause.

Hamilton veut que son prochain accord soit en place avant le début de la pause obligatoire, après le Grand Prix de Hongrie le 1er août.

«Je pense que nous devons être raisonnables», a-t-il déclaré. «Naturellement, nous n’avons rien à précipiter, mais je pense que nous devons être sensés et entamer des conversations. Ils sont très complexes, ce n’est jamais une procédure très simple et, espérons-le, nous pourrons bientôt commencer, à condition que cela n’interfère pas avec le travail réel.

«Nous avons encore 19 courses à faire, mais ce serait formidable de mettre quelque chose en place avant la pause pour que nous puissions, à nouveau, être dans cette pause et avoir une image claire de l’avenir.

Hamilton, 36 ans, mène le championnat des pilotes après quatre des 23 manches et pourrait décrocher un huitième titre mondial record cette année. Il est le sportif le plus riche de Grande-Bretagne et le pilote le mieux payé de F1, malgré une réduction de salaire lorsqu’il a prolongé son contrat pour la saison 2021.

Analyse: les salaires des pilotes de F1 2021 – Hamilton, le meilleur revenu, prend une réduction de salaire dans le cadre d’un contrat d’un an avec MercedesLes équipes de Formule 1 continuent de discuter de l’opportunité d’introduire un plafond sur les salaires des pilotes. Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a déclaré que les discussions en étaient encore à un stade «précoce» et qu ’« il reste encore beaucoup à faire avant d’arriver à un certain nombre et à la manière dont il est appliqué et tout le reste. »

Le directeur de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, a déclaré que le niveau de plafond «ne devrait pas dépasser 30 millions environ [dollars] pour les deux pilotes »- proche de ce que Mercedes dépense pour Hamilton seul.

“Mais une fois de plus, cela est en discussion et cela dépend toujours des ressources financières dont disposent les différentes équipes et de la direction dans laquelle nous allons aller”, a ajouté Tost.

