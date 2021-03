Hamilton voit les Red Bulls préférés

14/03/2021 à 13:43 CET

EFE

Lewis Hamilton (Mercedes), actuel champion du monde de Formule 1, a assuré ce dimanche que les Red Bulls pourraient être les favoris du premier Grand Prix de la saison 2021.

Lors d’une conférence de presse tenue à Bahreïn, où les tests de pré-saison se terminent ce dimanche, Lewis Hamilton a désigné l’équipe des boissons énergisantes comme un excellent candidat pour remporter la première course du parcours, le 28 mars à Sakhir, pour leur bon travail au cours de ce week-end. .

« Red Bull a l’air fort. C’est aussi formidable de voir McLaren et Renault (qui concourront sous le nom Alpine cette année) fortes. C’est plus amusant », a déclaré le pilote anglais sept fois champion du monde.

« Je pense que les Red Bulls peuvent être les favoris dès le premier jour. Ils semblent être forts. Ils ont fait de bons tests et les deux pilotes ont montré leur force. Je pense qu’ils ont un line-up très solide (avec le Mexicain Sergio Pérez et le Néerlandais Max Verstappen), ils ont une bonne voiture et dans la dernière course, nous avons déjà vu qu’ils pourraient être là. Dans la première course, ils seront là, s’ils ne sont pas en tête « , a déclaré le pilote Mercedes.

Hamilton a assuré que gagner à nouveau est le plus grand défi en tant qu’athlète, donc son défi pour cette saison «est de s’améliorer» et non de s’affaiblir dans les domaines où il est fort.

« Ce n’est pas une chose facile. Parfois, je me suis amélioré dans certains domaines et empiré dans d’autres. C’est quelque chose qui dépend aussi de la relation avec vos ingénieurs, qu’ils vous mettent au défi et sont capables de voir différentes façons dont nous pouvons mieux travailler. Il y a de nombreuses clés, comme le moteur, mais aussi la santé physique et mentale. Il y a beaucoup de choses que vous devez maîtriser », a-t-il déclaré.

L’Anglais de 36 ans a également déclaré qu’il donnesalue les problèmes « dont souffre Mercedes au début de la pré-saison. » C’est mieux quand les choses ne se passent pas bien. Ces choses se passent mieux maintenant et pas une fois que les courses commencent. Il est temps de trouver les problèmes et de les souffrir, alors je les salue », a-t-il déclaré.

Dans la perspective de la séance de dimanche après-midi à Bahreïn, Lewis Hamilton a déclaré: « Nous avons un calendrier à respecter et je n’ai aucune attente sauf pour terminer le programme et comprendre la voiture. Je veux comprendre un peu plus les pneus. Je veux vraiment concourir. encore une fois, parce que la course est ce que nous apprécions vraiment. «

De son côté, son coéquipier, le Finlandais Valtteri Bottas, a reconnu qu’il n’était pas «à cent pour cent satisfait de la voiture».

« Nous continuons à améliorer l’équilibre. La voiture s’est mieux comportée ce matin, mais nous ne savons pas où nous en sommes vraiment. Ce ne sont que trois jours d’essais. Nous sommes concentrés sur notre travail et essayons d’être plus rapides. Je me sens comme le La Coupe du monde va être serrée », a-t-il souligné.