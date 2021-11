Hamilton « vole » au classement du Brésil

11/12/2021

Le à 21:35 CET

Lewis Hamilton ouvrira la grille de course au sprint qui se tiendra ce samedi dans le cadre du Grand Prix du Brésil, qui clôture le triptyque des grands prix dans lequel cette saison le format de compétition introduit par la FIA et la F1 a été mis au tester à titre expérimental. L’une des critiques unanimes à cet égard est que le pilote le plus rapide du classement organisé ce soir sur le circuit d’Interlagos ne peut pas être qualifié de « poleman », puisque cet honneur reviendra au vainqueur de la course courte de samedi, qui commandera la grille de la Dimanche.

Qu’il s’agisse ou non d’une perche à utiliser, la vérité est que ce vendredi Hamilton Il a montré une domination absolue sur la piste brésilienne, dans un classement disputé sur le sec, malgré la pluie annoncée, avec des rafales de vent et des températures assez froides (17º).

Hamilton avait mené les premiers essais libres avec Verstappen à 3 dixièmes, après que Mercedes a annoncé que le septuple champion perdrait 5 places pour dimanche après avoir été pénalisé pour avoir monté le cinquième moteur à combustion interne dans sa W12. L’Anglais s’est également montré le plus rapide en début de qualification, réalisant un temps de 1.08.733 devant les deux Ferrari de Sainz et Leclerc et avec le leader de la Coupe du monde à une demi-seconde. Dans ce premier tamis, ils ont été laissés de côté Flâner. Latifi, Russell et les deux pilotes Haas, Mick Schumacher et Nikita Mazepin.

CLASSEMENT Q1 🏁 Hamilton le plus rapide pour la Q1 👊 # BrazilGP 🇧🇷 # F1 pic.twitter.com/qZsXkQoTdi – Formule 1 (@ F1) 12 novembre 2021

Au deuxième trimestre, la démonstration de force de Hamilton. La direction de course, plus stricte avec les limites de la piste à Interlagos, a pris son premier tour à celui de Mercedes, qui a étiré ses pneus pour boucler un deuxième relais, de quoi passer le cut et aussi devant (1.08.386) du tableau des temps , avec Verstappen à 1 dixième. L’Anglais a continué à pousser et a abaissé sa marque (1.08.068), pour laisser son coéquipier Bottas à 3 dixièmes et le leader de la Coupe du monde à près d’une demi-seconde. Sainz et Alonso, ces derniers « in extremis », ils ont réussi à passer au tour suivant avec les dix plus rapides et ont été éliminés Ocon, Vettel, Tsunoda, Räikkönen et Giovinazzi.

CLASSEMENT Q2 🏁 Hamilton est à nouveau le plus rapide, il a l’air fort ! 💪 #BrésilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/qmkRqa3g8a – Formule 1 (@ F1) 12 novembre 2021

Max verstappen, qui a signé la pole (1.07.5) et la victoire lors de la dernière édition du GP du Brésil avant la pandémie (2019), est resté étonnamment désavantagé avant les « flèches d’argent » dans la bataille finale de la simulation de pôle. Le Néerlandais, qui atteint la 19e manche de la saison avec 19 points de location au championnat par rapport à Hamilton Après avoir récolté deux victoires consécutives et neuf jusqu’à présent cette année, il a pris la piste dans le sillage de la Mercedes mais n’a pas réussi à se rapprocher du Britannique, qui même avec un temps pire qu’en Q2 a laissé 2,6 dixièmes de point ‘Mad Max.

Il restait deux minutes pour « couper » pour décider qui des deux ouvrirait le grill ce samedi (20h30). ET Lewis il n’a pas laissé sa chance à son rival, culminant sa performance avec le meilleur tour du week-end (1.07.934) et laissant Red Bull à 0.438. Les deux seront à nouveau à l’affiche d’une sortie « haute tension » qui promet de fortes émotions. « Demain peu de points sont distribués et il faudra limiter les dégâts », a estimé un déçu Verstappen, regardant de travers Hamilton, qui au Brésil a récupéré sa meilleure version.

Les deux Espagnols ont terminé devant leurs coéquipiers respectifs. Carlos Sainz, partira sixième avec la Ferrari devant Leclerc et Fernando Alonso Il complétera le « top dix » de la dernière course du sprint 2021, qui attribuera 3, 2 et 1 points aux trois meilleurs et définira, cette fois, le poleman du Brésil.

GP du Brésil. Classement (QP) :

1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1’07″934

2. Max Verstappen (Red Bull) 1’08″372

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 1’08 » 469

4. Sergio Pérez (Taureau Rouge) 1’08″483

5. Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1’08″777

6. Carlos Sainz (Ferrari) 1’08″826

7. Charles Leclerc (Ferrari) 1’08″960

8. Lando Norris (McLaren) 1’08 « 980

9. Daniel Ricciardo (McLaren) 1’09 « 039

10. Fernando Alonso (1’09 « 189)

11. Esteban Ocon (Alpin) 1’09 » 189 (*Q2)

12. Sebastian Vettel (Aston Martin) 1’09 » 399

13. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) 1’09 « 483

14. Kimi Räikkönen (Alfa Roméo) 1’09 « 503

15. Antonio Giovinazzi (Alfa Roméo) 1’10 » 227

16. Lance Stroll (Aston Martin) 1’09″663 (*Q1)

17. Nicholas Latifi (Williams) 1’09 « 897

18. George Russell (Williams) 1’09 « 953

19. Mick Schumacher (Haas) 1’10 » 329

20. Nikita Mazepin (Haas) 1’10″589