Hamilton voulait un nouvel accord après avoir été “plus contesté que jamais cette année” · .

Lewis Hamilton a déclaré qu’il était impatient de prolonger son contrat pour courir pour Mercedes après avoir affronté une concurrence plus forte pour le championnat du monde de cette année.

Le septuple champion a confirmé aujourd’hui qu’il a signé un nouveau contrat qui le gardera chez Mercedes pour les deux prochaines saisons. Après huit des 23 courses, Hamilton est deuxième au classement, 18 points derrière Max Verstappen.

Hamilton a déclaré que son désir de continuer dans le sport venait en partie de son plaisir pour la compétition et également du travail qu’il fait chez Mercedes et au sein de la Formule 1 pour améliorer la diversité.

“C’est excitant, naturellement de continuer”, a-t-il déclaré en réponse à une question de ..

“Je pense que l’année dernière et ce que vous voyez maintenant, nous entrons dans une phase intéressante pour moi personnellement parce que ce n’est pas seulement la course, c’est ce qui s’en vient, le travail que nous faisons en tant que sport pour essayer de faire c’est un espace plus diversifié et inclusif. J’ai fait partie du début de cela et je veux continuer avec cela.

« J’aime travailler avec cette équipe. Je me sens constamment mis au défi. Je pense que nous sommes plus mis au défi que jamais cette année, ce qui est formidable. Et j’aime la course.

« C’est pour cela que je suis né. Je me sens toujours en forme, je me sens toujours aussi engagé, donc je ne vois aucune raison d’arrêter.

L’année dernière, Hamilton a reporté les discussions avec le directeur de l’équipe Toto Wolff sur son prochain contrat si tard qu’il a fini par signer une prolongation de contrat d’un an qui a été annoncée en février. Il a déclaré que son nouveau contrat, révélé à peine cinq mois plus tard, était étroitement basé sur le contrat précédent.

Commentaire: Même les critiques de Hamilton devraient être ravis qu’il ait signé pour deux ans de plus“C’était beaucoup plus fluide qu’en décembre et janvier”, a déclaré Hamilton. «J’avais beaucoup de choses à faire à Noël et au nouvel an, c’était une période stressante, et naturellement nous le faisions sur Zoom, ce qui n’est pas toujours le plus productif lorsque vous avez ces conversations.

« Celui-ci était beaucoup, beaucoup plus facile. Toto et moi avons passé beaucoup plus de temps ensemble, face à face. J’avais choisi le contrat passé, celui de janvier, c’était censé être un contrat de deux ans et j’ai demandé que ce soit un contrat d’un an parce que je savais qu’évidemment nous avions traversé une pandémie et il y avait tellement de choses changement dans le monde, et aussi je ne savais pas si je continuerais ou non.

« J’ai commencé l’année, j’ai eu le meilleur et le plus agréable début d’année et j’ai apprécié les montagnes russes que nous vivons. Je pense que c’était vraiment la meilleure chose à faire avant les vacances d’été, qui sont évidemment le mois prochain, et donc maintenant nous pouvons simplement nous concentrer sur le fait d’être la meilleure équipe possible.

