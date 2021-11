Hamilton : Vous ne pouvez pas simplement abandonner, vous devez continuer à pousser

Lewis Hamilton a montré samedi, lors du Sprint du Grand Prix de Sao Paulo 2021, pourquoi il est septuple champion du monde de Formule 1, passant du dernier sur la grille à la cinquième place.

C’était une masterclass dans laquelle il est passé de la 20e à la cinquième place après 24 tours passionnants.

Son embuscade de Lando Norris dans T1 était de la plus haute importance car il a jeté la prudence au vent pour la cause de la limitation des dommages. Terminer cinquième du Sprint signifie qu’il partira dixième pour le Grand Prix, perdant cinq places sur la grille en raison d’une pénalité PU, et sur la preuve d’aujourd’hui, un podium est très réaliste.

Lors du tour de récupération, le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à Hamilton à la radio : « Lewis, travail brillant, limitation des dégâts. Baise-les tous.

Hamilton a répondu : « Copiez. Ce n’est pas encore fini. »

Ensuite, il a ajouté dans le rapport de l’équipe Mercedes : « Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce qui était possible aujourd’hui. Je n’ai pas fixé de limite ou de maximum.

« Quand j’étais à l’arrière de la grille au départ avant de nous écarter pour le tour de formation, je pense que j’aurais peut-être pu voir comme 10 et je me suis dit ‘d’accord, c’est mon objectif, je dois essayez de vous lever le plus loin possible », mais tout d’un coup, j’ai grugé beaucoup plus vite et j’ai vraiment utilisé beaucoup de choses différentes pour me motiver aujourd’hui.

«Je n’abandonne jamais, vous ne pouvez jamais abandonner, vous devez continuer à pousser. Cela a été difficile aujourd’hui : pendant que l’équipe travaillait à l’extérieur, parlait avec les commissaires sportifs, j’essayais juste de me concentrer sur mon travail avec mes ingénieurs et de garder le moral avec mes mécaniciens et de me concentrer uniquement sur le travail à accomplir. Ne pas y penser.

Concernant sa disqualification, annoncée quelques heures seulement avant la course Sprint, Hamilton a déclaré :

« C’était vraiment difficile et pendant que l’équipe travaillait avec les commissaires sportifs, je me concentrais sur mon travail avec les ingénieurs, je gardais le moral de mes mécaniciens et je me concentrais sur le travail à accomplir sans y penser.

« Bien sûr, c’était dévastateur quand j’ai entendu parler du verdict, mais vous ne pouvez pas vous laisser retenir. Il faut garder la tête baissée et continuer. Je me suis rapidement réinitialisé, j’ai concentré mon esprit sur ce que je pouvais faire et de tout donner », a révélé Hamilton.

