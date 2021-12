Hamilton vs Verstappen guerre des mots avant la bataille

Lewis Hamilton a minimisé les suggestions que son rival pour le titre, Max Verstappen, pourrait le retirer du Grand Prix d’Abou Dhabi, qui a défini la saison ce week-end – une décision qui verrait le Néerlandais couronné champion du monde de Formule 1.

Alors que l’as néerlandais a également minimisé l’idée alors que la paire s’échauffait pour le week-end avec une guerre des mots avant l’affrontement de demain soir à Yas Marina.

Hamilton remet en question la tactique de son rival tandis que Verstappen se sent victime alors que la paire entre dans la dernière course de l’année à égalité avec 369,5 points après une campagne de flux et reflux.

Verstappen de Red Bull semblait favori pour remporter un premier titre jusqu’à ce que Hamilton – visant un huitième record de championnat des pilotes – trouve son mojo et remporte les trois dernières courses avant la finale à Yas Marina.

Il y a eu de nombreux incidents tout au long de l’année, le duo est entré en collision sur la bonne voie et le patron de Red Bull Christian Horner et son homologue de Mercedes Toto Wolff se sont battus verbalement.

Les réclamations et contre-réclamations sur la légitimité des voitures rivales, les barbes personnelles et les shunts sur le circuit ont rythmé ce qui a déjà été une saison mémorable.

Lewis : Il est foutu !

Lors du Grand Prix d’Arabie saoudite le week-end dernier, Hamilton est entré en collision avec l’arrière de la voiture de Verstappen, ce qui lui a valu une pénalité de 10 secondes, par les commissaires de course, pour avoir ralenti sans précaution, après avoir déjà été condamné à cinq secondes. pour obtenir plus tôt un avantage en quittant la piste.

Verstappen a été qualifié de « putain de fou » par Hamilton sur la radio de l’équipe alors que leur rivalité s’intensifiait.

Le Néerlandais serait champion du monde si un rapprochement mettait les deux pilotes hors de la course ce week-end – ce qui ne serait pas unique dans l’histoire de la F1.

Mais, assis de chaque côté du trophée qu’ils veulent désespérément revendiquer comme le leur, les deux hommes étaient d’humeur plus compréhensive jeudi soir à Abu Dhabi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il faisait confiance à Verstappen pour garder leur bataille contenue sur la piste, le septuple champion Hamilton a répondu : « Je crois que tout le monde ici en course vient pour gagner. J’aimerais croire que tout le monde veut le faire de la bonne façon – je ne laisse même pas cela s’insinuer dans mon esprit.

« Je ne peux pas contrôler ces choses autour de moi. Tout ce que je peux contrôler, c’est ce que je fais en termes de préparation et comment je me comporte.

« Honnêtement, je ne lui donne aucune énergie. Je suis ici pour faire du mieux que je peux avec cette équipe incroyable. Nous allons de l’avant à toute vapeur avec la même concentration et nous ne gaspillons pas d’énergie sur des choses qui échappent à notre contrôle.

Un huitième titre mondial record a été l’objectif en 2021 Et @LewisHamilton a relevé le défi de la même manière que toujours Une course à parcourir…#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/A62ECE7TlG – Formule 1 (@F1) 9 décembre 2021

Max : Je n’ai pas grand-chose d’autre à commenter là-dessus

Verstappen a également rapidement souligné des incidents similaires à Ayrton Senna et Alain Prost en 1990 et à Michael Schumacher et Damon Hill quatre ans plus tard – où les deux pilotes en lutte pour le titre se sont écrasés lors de la dernière course de la campagne – n’étaient pas quelque chose qui lui avait traversé l’esprit.

« Je pense qu’en tant que pilote, vous ne pensez pas à ces choses », a-t-il déclaré. « Vous voulez juste faire de votre mieux en équipe.

« Naturellement, les médias commencent à dire ces choses. Je n’ai pas grand-chose de plus à commenter là-dessus, il suffit d’arriver ici en essayant de faire de mon mieux, d’être préparé et le gagnant remporte tout.

Plus tôt dans la journée, Verstappen a parlé seul et a semblé plus nerveux lorsqu’on lui a demandé si son point de vue sur Mercedes et Hamilton avait changé au cours de la lutte pour le titre de cette année.

« Oui, tout à fait », a répondu le Néerlandais. « Et pas de manière positive. Clairement seulement j’avais tort d’une manière ou d’une autre. Comme je l’ai dit, d’autres personnes font exactement la même chose et n’obtiennent rien.

« Nous étions tous les deux hors de la piste dans le premier virage et d’une manière ou d’une autre, ils ont jugé que c’était de ma faute, avec laquelle je ne suis pas d’accord. »

L’ancien supremo de la F1, Bernie Ecclestone, a affirmé que Verstappen avait été victime d’intimidation contre son rival plus expérimenté, ce à quoi l’as néerlandais a répondu: « Je ne suis pas victime d’intimidation, mais je pense que ce qui se passe n’est pas correct. »

Arriver au dernier week-end de course de 2021 au niveau des points en tête du classement des pilotes ? ?? Il y a 12 mois, @Max33Verstappen ne pensait pas que ce serait possible 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/b92NatJdBl – Formule 1 (@F1) 9 décembre 2021

Verstappen vise son premier titre mondial, Hamilton pourrait remporter un record de huitième couronne de pilotes

« L’autre sanction [causing the collision] aussi je ne suis pas d’accord avec, puis après il [Hamilton] me pousse hors de la piste, il me regarde même, il ne se retourne pas, il me pousse juste en dehors de la ligne blanche, le bord de la piste, et il ne reçoit qu’un avertissement pour cela.

« Ce n’est pas comme ça que ça devrait être, pas juste parce qu’il semble que les autres pilotes peuvent faire des choses différentes, et il semble que je sois le seul à avoir une pénalité. »

Alors que Verstappen vise son premier titre mondial, Hamilton pourrait remporter un huitième record de couronne des pilotes – mais il insiste sur le fait qu’il traitera ce week-end comme n’importe lequel de ses sept succès précédents.

« C’est un territoire non marqué », a-t-il déclaré. « Personne n’en a jamais fait huit auparavant. Je me sens reconnaissant. Je me souviens de ce que ça fait d’aller pour ta première. J’ai eu l’expérience et les montagnes russes d’émotions que vous traversez.

«Cela ressemble à un autre championnat pour moi – vous partez de zéro et vous êtes le chasseur dès le moment où vous commencez à vous entraîner.

«Je n’arrive pas avec le numéro un sur ma voiture. J’arrive avec le numéro 44 et je ne me considère pas comme le champion cette année-là. Je me considère comme celui qui se bat pour le championnat », a expliqué Hamilton.

Le décor est planté – et ils sont arrivés ! #AbuDhabiGP #F1 @LewisHamilton @Max33Verstappen pic.twitter.com/WxZa6hPxSd – Formule 1 (@F1) 9 décembre 2021