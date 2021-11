Hamilton vs Verstappen : le meilleur duel de F1 depuis une décennie

Lewis Hamilton est la plus grande star de la Formule 1. Max Verstappen est le challenger qui tente de détrôner le septuple champion. Ensemble, ils ont livré le meilleur duel du sport en une décennie.

Grâce à des victoires en course, des chutes et des affrontements palpitants, les deux ont conçu le meilleur duel sur piste de F1 en une décennie. Il a insufflé une nouvelle énergie dans la plus grande série de sports mécaniques au monde après des années de résultats prévisibles qui incluent 100 victoires à Hamilton depuis 2007.

« Max conduit sur le couteau. Lewis aussi », a déclaré Emerson Fittipaldi, double champion de F1, lors du Grand Prix des États-Unis. « Les deux repoussent les limites. L’excitation est de retour en Formule Un.

Les protagonistes du championnat visent le même titre à des vitesses séparées par une fraction de seconde. Pourtant, ils ne pourraient pas être plus différents.

Hamilton est né d’une éducation britannique de la classe ouvrière où son père a occupé plusieurs emplois pour gagner de l’argent pour soutenir la carrière junior de son fils en karting. Hamilton, le seul pilote noir de F1, a déclaré avoir subi des abus raciaux en tant que jeune pilote gravissant les échelons européens.

Mais avec ses victoires et ses titres, sa célébrité a grandi et Hamilton a puisé dans sa vaste plate-forme de médias sociaux (Hamilton compte 24,5 millions de followers sur Instagram ; 6,6 millions sur Twitter) pour devenir un militant contre le racisme. Il promeut également la durabilité environnementale et le véganisme, et il a lancé une fondation pour créer des opportunités pour les conducteurs et les enseignants des minorités. Il s’est également associé au designer Tommy Hilfiger pour une ligne de mode Hamilton.

À l’approche du crépuscule de sa carrière, le pilote Mercedes de 36 ans vise un huitième championnat qui briserait son égalité avec Michael Schumacher et le couronnerait peut-être comme le plus grand pilote de F1.

L’équipe Red Bull de Verstappen, qui est devenue le plus grand ennemi de Mercedes depuis des années, se dresse sur son chemin.

Le Néerlandais de 24 ans devance Hamilton de 12 points avant le Grand Prix du Mexique de ce week-end alors qu’il poursuit son premier titre de F1 avec cinq courses à disputer cette saison. Il est le fils de l’ancien pilote de F1 Jos Verstappen, qui n’a remporté aucune victoire en 106 Grands Prix et surtout connu pour un bref jumelage en tant que coéquipier de Schumacher et pour avoir échappé à un incendie qui faisait rage lors d’un incident de ravitaillement en 1994.

Connu sous le nom de « Jos The Boss », le père a été intimement impliqué dans la carrière de son fils et a construit de nombreux moteurs de karting de Verstappen. Il a une réputation d’amour dur avec le jeune Max et l’a une fois expulsé de la camionnette familiale de dégoût après un accident dans une course importante.

« Il savait ce qu’il fallait pour être un pilote de Formule 1 et il m’a toujours préparé dès mon plus jeune âge à être prêt pour cela », a déclaré Verstappen. « Je pense que dans notre famille, nous sommes très concentrés sur ce que nous faisons et j’ai grandi comme ça. »

Alors que Hamilton utilise sa célébrité pour embrasser l’activisme social, Verstappen a généralement évité les feux de la rampe. Il adore passer des heures et des heures à jouer à des jeux vidéo. Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Verstappen avait passé environ « 14 heures » avec une console dans les mains lorsqu’il n’était pas au volant.

L’année dernière, Hamilton a vivement critiqué la F1 pour son « silence » sur le racisme au milieu des manifestations contre la mort de George Floyd et a exhorté les pilotes à se joindre à lui pour se mettre à genoux lors des présentations d’avant-course. Verstappen a déclaré qu’il soutenait la liberté d’expression et s’opposait au racisme, mais qu’il était l’un des six conducteurs restés debout.

Leurs affrontements en piste ont été plus directs. Verstappen et Hamilton ont eu deux collisions qui ont changé la course cette saison, la première une bosse à grande vitesse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne qui a envoyé Verstappen dans le mur et à l’hôpital pour observation. Hamilton a gagné et Red Bull fulminait à propos de son tour de victoire alors que Verstappen était encore à l’hôpital.

Un écrasement en Italie a envoyé la voiture de Verstappen dans les airs et elle a failli écraser la tête de Hamilton sans la barre de halo au-dessus du cockpit. Les fans de course du monde entier ont regardé Verstappen sortir de sa voiture et s’éloigner sans vérifier Hamilton, qui allait bien.

« Un impact de 50 G ou une voiture sur la tête ? » Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré au Daily Mail cette semaine. « Regardez, les deux sont repartis indemnes. C’était la conséquence, si bien, nous passons à autre chose.

Wolff a même suggéré que les deux pourraient à nouveau entrer en collision – et Hamilton pourrait être l’agresseur – si la saison est en équilibre dans la course finale à Abu Dhabi : « Je ne donnerais jamais l’instruction de percuter quelqu’un d’autre, mais s’ils y vont dernière course et celui qui est devant remporte le championnat, ils vont se battre, dur. »

Verstappen avait autrefois la réputation de « Mad Max », un preneur de risques qui poussait sa voiture et les autres conducteurs à la limite. L’ancien champion Kimi Raikkonen a prévenu à un moment donné que Verstappen causerait un jour un « accident massif ».

En 2019 à Mexico, Hamilton a qualifié Verstappen d' »aimant » de contact et s’est engagé à rester à l’écart. C’est un débat ouvert pour savoir si c’est la conduite agressive de Hamilton à Silverstone en juillet qui a envoyé Verstappen dans le mur.

Daniel Ricciardo, l’ancien coéquipier de Verstappen chez Red Bull qui a eu ses propres frustrations dans leur partenariat, a déclaré que le Verstappen qui mène la course au titre en 2021 est un pilote plus sage et plus mature.

« Il y a eu une étape dans la jeune carrière de Max où il avait la vitesse, mais il y a quand même eu quelques erreurs », a déclaré Ricciardo. « En 2018, vous pouviez voir ce clic dans la maturité. »

Verstappen s’énerve toujours, mais a tempéré la crise.

Au Grand Prix des États-Unis, Verstappen a qualifié Hamilton d’« idiot stupide » et lui a montré le majeur à l’entraînement. Les émotions étaient plus calmes deux jours plus tard lorsque Verstappen a gagné et que les pilotes se sont donné un coup de poing et ont fait tinter des bouteilles de champagne sur le podium.

Hamilton a déjà connu des bribes comme celle-ci, cela fait juste un moment.

Lors de sa saison recrue 2007, Hamilton a perdu le championnat par un point face à Raikkonen. Il l’a remporté l’année suivante par la même marge sur Felipe Massa avec une passe cruciale dans le dernier tour de la dernière course de la saison.

La bataille de Hamilton avec son coéquipier Mercedes Nico Rosberg s’est déroulée lors de la dernière course de 2014. Rosberg a gagné en 2016 alors que le garage Mercedes bouillonnait de tension. Rosberg a pris sa retraite immédiatement après le championnat et les quatre titres suivants de Hamilton ont été beaucoup plus dominants.

« Bien que Lewis ait l’expérience de remporter des titres, je ne vois pas cela comme un avantage maintenant », a déclaré Ricciardo. «Max est capable. Il a la tête sur les épaules assez stable et il l’a prouvé avec certains de ses entraînements cette année.

Le quadruple champion Sebastian Vettel a déclaré que Verstappen avait poussé Hamilton plus fort qu’il ne l’avait fait en 2018 lorsque Vettel avait terminé deuxième.

« Je pense que nous assistons à un combat très propre jusqu’à présent », a déclaré Vettel. « Nous n’étions pas aussi compétitifs (en 2018). Je pense que c’était très facile pour lui à la fin.

En 1974, la bataille de Fittipaldi avec Clay Regazzoni s’est soldée par la course finale du Grand Prix des États-Unis à Watkins Glen, New York, et ils étaient à égalité au début de la course.

Fittipaldi a remporté le titre en terminant quatrième devant Regazzoni ce jour-là.

« Je n’ai dormi que trois heures » avant la course, a déclaré Fittipaldi. « C’était une pression énorme … Oh mon Dieu, j’espère que nous aurons à nouveau ça. »