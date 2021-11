Lewis Hamilton a commencé le Grand Prix de Mexico 2021 depuis la deuxième place sur la grille et c’est là qu’il a terminé malgré un défi en fin de course de Sergio Perez qui a laissé le pilote Mercedes se demander où Red Bull a trouvé la performance supplémentaire dimanche.

Le septuple champion du monde de F1 a dû creuser profondément pour défendre la deuxième place du fougueux Mexicain, poussé par une foule partisane à domicile sentant une deuxième place qui n’est jamais venue grâce à la défense impénétrable de Hamilton pour ces dix derniers tours lorsque le Red Bull était en Gamme DRS.

Avec son rival au titre Max Verstappen qui gagne confortablement et Hamilton qui termine deuxième, le pilote Mercedes perd sept points supplémentaires face au Néerlandais qui a maintenant 19 points d’avance avec quatre manches à jouer.

S’exprimant dans le parc fermé après une course tendue, Hamilton a déclaré : « Tout d’abord, félicitations à Max, cette voiture était supérieure ce week-end. J’ai tout donné et j’ai eu une belle bagarre avec Sergio à la fin et j’ai terminé deuxième.

« La pression que j’ai eue plusieurs fois auparavant, c’était donc facile à tenir et cela montrait à quel point leur voiture était rapide. [Perez] J’ai fait une excellente course, j’ai mis la pression et j’ai continué, mais j’ai apprécié cette course.

« J’ai commencé deuxième et terminé deuxième – mais leur rythme [Red Bull] était incroyable aujourd’hui et je ne pouvais rien faire et quand vous avez Checo sur votre queue, vous savez qu’il va être rapide.

« Nous avons quatre courses à disputer et nous devons continuer à pousser – je ne savais pas où cette performance [from Red Bull] est venu d’aujourd’hui – ils ont vraiment une voiture solide et je dois m’assurer de ne rien négliger. Je dois tout pousser hors de la voiture.

Plus tard dans le rapport de l’équipe Mercedes, Hamilton a réitéré : « À la fin, je suis reconnaissant d’avoir encore au moins pu décrocher une deuxième place. C’était assez facile de tenir le coup – j’ai été dans cette situation plusieurs fois auparavant – mais cela montre à quel point leur voiture était rapide quand Sergio était si proche derrière moi et capable de suivre de si près.

« Il a fait un excellent travail! Malgré tout, j’ai vraiment apprécié la course et j’en ai tiré tout ce que nous pouvions aujourd’hui. Maintenant, nous devons garder la tête froide et continuer à travailler dur pour préparer les prochaines courses, elles viendront rapidement vers nous au cours des deux prochains week-ends », a prédit le vainqueur des 100 Grands Prix.

LEWIS : « J’ai absolument tout donné, j’ai même eu une belle bagarre avec Sergio. Je suis vraiment reconnaissant d’avoir au moins une seconde. J’ai encore vraiment apprécié la course » #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/CcWLlV4N2C – Formule 1 (@F1) 7 novembre 2021