Hamleys lance un pop-up festif et annonce un nouveau magasin Westfield

Westfield London accueillera un pop-up Hamleys avant l’ouverture du nouveau magasin de l’année prochaine // Un nouveau magasin Hamleys permanent à Westfield London devrait ouvrir au printemps 2022 // Le pop-up festif ouvrira aujourd’hui et fonctionnera jusqu’au lancement phare du printemps

L’emblématique magasin de jouets britannique apporte la magie de Noël à Westfield London, avec un tout nouveau pop-up festif qui ouvre ses portes aujourd’hui.

Le pop-up Hamleys est lancé à point nommé pour la période de magasinage festive et sera opérationnel jusqu’au printemps 2022, date à laquelle il sera remplacé par un magasin phare permanent de 11 000 pieds carrés.

Les visiteurs du pop-up peuvent s’attendre à une expérience en magasin de renommée mondiale de Hamleys, y compris des démonstrations en direct, des invités spéciaux et d’autres divertissements festifs.

Le pop-up restera en place jusqu’au début de l’année prochaine, tandis que le détaillant prépare le magasin permanent pour offrir l’expérience de magasinage complète des Hamleys.

Le nouvel emplacement permanent présentera un tout nouveau concept de magasin, comprenant des aires de jeux attrayantes et éducatives, des installations interactives et passionnantes et un programme d’événements en magasin et d’apparitions de personnages tout au long de l’année.

« Hamleys a toujours eu pour objectif d’offrir le meilleur des expériences magiques aux familles, de la création de souvenirs inoubliables pendant la période des fêtes à la recherche du jouet parfait pour sous le sapin », a déclaré le PDG de Hamleys, Sumeet Yadav.

« Nous sommes très impatients de nous développer à Westfield et de présenter notre tout nouveau concept de magasin, donnant à nos clients la chance de voir, de ressentir et de jouer à travers Hamleys. »

Le pop-up Hamleys complète le concept de Noël 2021 « Come Together » de Westfield, qui encourage les gens à célébrer les expériences traditionnelles de Noël avec leurs amis et leur famille.

« Hamleys est un ajout passionnant à notre offre familiale de produits et d’expériences », a ajouté Kate Orwin, directrice de la location chez Westfield.

« Nous avons travaillé en collaboration avec Hamleys pour lancer leur marque emblématique pendant la période des fêtes grâce à un concept éphémère, et nous attendons avec impatience le lancement du magasin permanent en 2022. »

