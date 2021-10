Hamlin ne l’avait pas.

MARTINSVILLE, VIRGINIE – 31 OCTOBRE: Denny Hamlin, conducteur de la Toyota FedEx Ground n°11, empêche Alex Bowman, conducteur de la Chevrolet Ally n°48, de célébrer après avoir remporté la NASCAR Cup Series Xfinity 500 à Martinsville Speedway le 31 octobre 2021 à Martinsville , Virginie. (Photo de Brian Lawdermilk/.)

Alex Bowman a remporté le NASCAR Xfinity 500 à Martinsville Speedway après avoir éliminé Denny Hamlin pour la victoire alors qu’ils se battaient pour la tête avec sept tours à faire.

Bowman, qui avait déjà été éliminé des séries éliminatoires, a perdu l’adhérence alors qu’il tentait de se débrouiller sur la ligne intérieure et a accidentellement heurté Hamlin, le faisant pivoter.

Bowman a ensuite repoussé Kyle Busch et Brad Keselowski au redémarrage pour gagner, mettant ainsi fin à leurs chances de se qualifier pour le championnat quatre pour la finale de la semaine prochaine à Phoenix.

Hamlin a ensuite tiré sa Toyota devant la Chevrolet de Bowman juste au moment où il était sur le point de faire un burn-out pour la victoire. Alors que Bowman passait à côté de lui et effectuait un virage à 180 degrés, Hamlin a enfoncé le nez de sa voiture dans celui de Bowman et a commencé à le pousser vers l’arrière.

Le chef d’équipe d’Hamlin pouvait être entendu à la radio lui disant: « sois intelligent. Grande image. Grande image », alors qu’il reculait et s’éloignait.

« Je déteste le faire », a déclaré Bowman à propos du contact pendant la course.

« Je ne veux pas écraser quelqu’un et je viens de monter, je me suis détaché sous lui et je l’ai filé. »

Hamlin n’a pas mâché ses mots lors d’une interview d’après-course télévisée en direct sur NBC après avoir terminé à la 24e place.

« C’est juste un hack, c’est juste un hack absolu. Il se fait frapper par ses coéquipiers chaque semaine », a déclaré Hamlin.

« Il est juste terrible. Il est juste putain de terrible. »

« Je suis monté aussi haut que possible sur la piste de course et il ne peut toujours pas conduire. »

Même avec le résultat, Hamlin s’est qualifié pour le championnat à quatre points avec Kyle Larson, Chase Elliott et Martin Truex Jr., qui ont combattu quelques dégâts en fin de course pour terminer quatrième et décrocher son billet pour la finale dimanche prochain à Phoenix Raceway, où il a gagné en mars.