Hamlinz et Daequan sont de retour et ont signé avec NRG

Daequan et Hamlinz sont de retour sur scène, cette fois avec NRG au lieu de TSM.

Les légendes de Fortnite Battle Royale et anciens membres de TSM Daequan “Daequan” Loco et Darryle “Hamlinz” Hamlin sont de retour du royaume de l’ombre. Les deux icônes ont disparu de Twitch et des réseaux sociaux en 2020. Personne ne savait où elles étaient allées ni si elles reviendraient un jour.

Plus tôt cette semaine, des affiches cryptiques ont fait surface à Los Angeles, en Californie, mettant en vedette Daequan et Hamlinz. Naturellement, le moulin à rumeurs a pris son propre esprit et l’anticipation a commencé à se construire pour le retour éventuel. Une paire d’emojis aux yeux sournois des deux personnalités a encore plus provoqué une frénésie sur Internet, et nous avons maintenant la confirmation que Daequan et Hamlinz sont de retour.

Beaucoup pensaient que les deux étaient restés sous TSM pendant leur pause. Cependant, une vidéo est apparue plus tôt dans la journée mettant en vedette les deux joueurs dans les vêtements de l’organisation rivale d’esports NRG. L’organisation reconnaît bientôt la signature de Daequan et Hamlinz avec une annonce plus complexe prévue pour 13 h 00 HNP le 26 août.

Daequan et Hamlinz quittent TSM et rejoignent NRG

Demain à 13h00 HNP… NRG EST THOOMIN pic.twitter.com/uKttoDQCwt – NRG (@NRGgg) 25 août 2021

La nouvelle organisation des deux icônes de Fortnite avait la responsabilité d’informer des centaines de milliers de personnes que Daequan et Hamlinz sont bel et bien de retour. Ce fut un moment légendaire pour Daequan et Hamlinz, dont beaucoup attendaient avec impatience le retour depuis le début de 2020. Simple dans leur approche, NRG a tweeté un panneau d’affichage “Trouvé” mettant en vedette les anciens membres de TSM.

Bien que les détails du contrat ne soient pas clairs, ceux-ci n’ont pas d’importance pour les milliers de personnes qui attendent ce moment. TSM n’a pas encore reconnu le départ de Daequan et Hamlinz. Quoi qu’il en soit, les deux vont et viennent vers NRG avec une toute nouvelle maison de contenu pour y faire des ravages.

Maison NRG Thoom

La chaîne YouTube précédemment connue sous le nom de “Find the Streamers” a été renommée “NRG Thoom House”. Il semble que Daequan et Hamlinz emménageront dans une autre maison de contenu sous une nouvelle bannière. La chaîne n’a pas de vidéos pour publier cet article, mais plus de 13K ont cliqué sur le bouton s’abonner. Il est prudent de supposer que les anciens garçons de TSM sont rafraîchis et prêts à revenir dans ce monde fou de contenu.

Joueront-ils à nouveau à Fortnite avec d’autres légendes sur la scène ? Fonctionneront-ils dans d’autres titres tels que Call of Duty : Warzone, Among Us et d’autres ? Nous n’avons pas encore de réponses à ces questions. Mais ce sera quand même une aventure passionnante. Une annonce officielle doit être diffusée demain à 13 h 00 HNP, alors restez à l’écoute pour en savoir plus sur le retour de Daequan et Hamlinz !

Image en vedette : NRG

