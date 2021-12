métallurgistes suédois CHUTE DE MARTEAU sortiront leur douzième album studio, « Le marteau de l’aube », le 25 février 2022 via Disques de napalm. Le clip officiel du premier single et chanson titre du LP, « Le marteau de l’aube », tourné au parc d’attractions Liseberg à Göteborg avec le réalisateur Patrick Ullée, peut être vu ci-dessous.

CHUTE DE MARTEAU guitariste Oscar Dronjak commente : « La chanson elle-même a été initialement conçue en Allemagne pendant la « Domination du monde » tournée, le reste du travail étant fait à la maison. J’ai immédiatement su que cela avait le potentiel d’être quelque chose d’important, et quand Joacim [Cans] ajouté ses mélodies vocales, nous avons tous les deux pensé que ce serait le single parfait. Un avec de la substance et du pouvoir, mais aussi un que vous ne pouvez pas arrêter de chanter lorsque la musique s’estompe. »

Canettes ajoute : « Nous avons déjà eu l’idée de tourner une vidéo au légendaire parc d’attractions de Liseberg il y a 20 ans. Mais comme toute bonne bouteille de champagne, cette idée avait besoin de se reposer et de mûrir avant d’être mise en action. Et PUTAIN je suis content que nous ayons attendu ! Ensemble avec le réalisateur Patrick Ullée nous avons créé quelque chose d’unique et d’étonnant qui m’épate à chaque fois que je le regarde. Vous pouvez vraiment dire que nous n’avons pas joué ensemble depuis près de deux longues et interminables années. Nous sommes aussi énergiques qu’une meute de loups affamés dans la vidéo, prêts à déchiqueter et à livrer l’évangile du heavy metal ! »

En tant que l’une des principales forces du heavy metal, CHUTE DE MARTEAU ont dominé non seulement les charts suédois, mais aussi les charts à travers l’Europe tout au long de leur longue carrière, tout en obtenant le statut d’or trois fois. Face à la lourde tâche de suivre le dernier album studio du groupe, « Domination », un album que les fans et les critiques ont salué comme l’une des sorties les plus fortes du groupe, CHUTE DE MARTEAU collectivement relevé le défi de front et ont livré ce que de nombreux premiers auditeurs prédisent comme le meilleur album de métal de 2022 et un point culminant du catalogue du groupe.

Canettes déclare à propos du nouvel album : « Il est difficile de décrire avec des mots à quel point je suis extrêmement heureux et fier du résultat de « Le marteau de l’aube ». C’était un combat, c’est sûr, mais à la fin nous avons réussi et livré un nouvel album solide, vital et positif. Tout le monde est au sommet de son art et ensemble, nous avons créé une autre étape importante dans CHUTE DE MARTEAU l’histoire. J’ai hâte de chanter ces chansons en direct avec mes sœurs et frères, The Templars of Steel ! »

Dronjak ajoute: « Nous avons passé beaucoup de temps à créer les chansons de cet album, principalement à cause du coronavirus mais aussi parce que nous avons commencé à travailler sur le matériel très tôt. Cela se voit clairement dans le résultat, l’attention portée aux détails est très grande. Une autre chose qui est tout à fait palpable est le niveau d’énergie, et cela peut être contribué au temps d’arrêt extrême et forcé que nous avons tous dû endurer pendant la pandémie. L’atmosphère dans le studio était détendue et décontractée et le manque de stress a créé l’environnement de travail parfait pour tourner monter le feu lorsque le feu rouge s’est allumé. Il était facile de culminer quand il le fallait car il n’y avait pas de distractions extérieures ni de délais immédiats. Cet album est un produit de la pandémie à certains égards, mais plus important encore, c’est une déclaration forte que nous connaissent actuellement le point culminant de notre créativité. Je l’ai déjà dit : CHUTE DE MARTEAU n’a jamais sonné mieux que nous en ce moment. »

« Le marteau de l’aube » liste des pistes :

01. fraternité



02. Marteau de l’aube



03. Pas de fils d’Odin



04. Vénérez-moi



05. rêveries



06. Trop vieux pour mourir jeune



07. Pas aujourd’hui



08. Vivre libre ou mourir



09. État de la nature



dix. Sans pitié

« Le marteau de l’aube » commence avec un ouvreur remarquable « Fraternité », un hymne faisant écho à la profonde connexion des chefs d’orchestre Canettes et Dronjak avec leurs fidèles Templiers d’Acier dans le monde entier. D’autres morceaux de l’album présentent un smasher après l’autre, avec des chansons comme « Rêveries », « Pas de fils d’Odin » et « Vénérez-Moi » — ce dernier présentant une apparition de nul autre que Roi Diamant – s’assurer que cela restera comme une autre étape importante dans la carrière des Suédois.

« Le marteau de l’aube » a été produit par un collaborateur de longue date Fredrik Nordström (EN FEU, OPETH), qui s’occupait du mixage, du mastering, de l’enregistrement de la batterie et partageait le devoir d’enregistrer les guitares et la basse avec Pontus Norgren et Oscar Dronjak. Jacob Hansen (VOLBEAT), a produit le chant principal.

En 2022, CHUTE DE MARTEAU fera équipe avec BONJOUR pour une longue tournée en tête d’affiche à travers l’Europe.

Crédit photo: Tallee sauvage



