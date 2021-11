Hammerfall sortira mercredi son nouveau single ‘Hammer Of Dawn’

métallurgistes suédois CHUTE DE MARTEAU sortira le clip officiel de leur nouveau single, « Le marteau de l’aube », le mercredi 1er décembre à 7 h 00 HNP / 10 h 00 HNE. Un court teaser est disponible ci-dessous.

« Le marteau de l’aube » est tiré de CHUTE DE MARTEAUle prochain album de , prévu pour début 2022 via Disques de napalm. La musique du disque a de nouveau été enregistrée avec Fredrik Nordström de Studio Fredman à Château Noir Studios, tandis que les voix étaient posées avec Jacob Hansen à Studios Hansen au Danemark.

CHUTE DE MARTEAU guitariste Oscar Dronjak discuté de la fabrication du nouveau CHUTE DE MARTEAU LP dans le dernier épisode de Télévision Hammerfall, qui a été téléchargé sur le groupe Youtube canaliser. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « COVID a évidemment foutu en l’air la vie pour beaucoup d’entre nous. Nous avons essayé de rester en aussi bonne santé et aussi heureux que possible, et une chose que nous pouvions faire était de travailler sur un nouvel album, ce que nous avons fait depuis Mars de cette année, je pense. Évidemment, nous avons commencé à écrire des chansons beaucoup plus tôt que ça. En fait, j’ai commencé à écrire des chansons… Certaines parties de cet album sont plus anciennes, mais j’ai commencé à écrire des chansons pendant les enregistrements vocaux pour ‘Domination’; lorsque Joacim [Cans] enregistrait sa voix pour l’album précédent, ‘Domination’, j’ai installé mes affaires et je viens de commencer… J’ai attrapé le virus de la créativité quand c’est arrivé, en gros. Quelques chansons étaient encore plus anciennes que cela. Deux chansons étaient déjà prêtes pour ‘Domination’, pour cette session, mais j’ai décidé de les retenir parce que nous pensions qu’ils avaient besoin de plus de projecteurs qu’ils n’en auraient eu s’ils étaient venus à la fin de la ‘Domination’ enregistrements. Nous les avons donc retirés et nous les avons sortis pour celui-ci. Et je suis vraiment content que nous l’ayons fait. Je peux vous dire les gars que vous serez vraiment heureux que nous l’ayons fait aussi, une fois que vous aurez tout entendu. »

« Domination » est sorti en août 2019 via Napalm. Pour le disque, CHUTE DE MARTEAU renoué avec Jacques Michel faire du chant à Rouge Niveau Trois studios, et Nordström pour les instruments.

Dans une interview de 2019 avec The Metal Observer, Dronjak a déclaré à propos de « Domination »: « Je pense que ça suit le même chemin que nous allions avec les deux ‘(révolution’ et ‘Construit pour durer’. C’est à peu près une extension de cela. Ce que je pense que nous avons réussi cette fois, c’est que nous avons capturé beaucoup d’énergie sur l’album : beaucoup de l’énergie live que vous avez lorsque vous jouez sur scène. Nous avons essayé d’obtenir cela dans l’enregistrement de l’album autant que nous le pouvions. Et nous avons beaucoup essayé cela au cours des deux dernières années, ou probablement depuis aussi longtemps que je me souvienne, mais je ne pense pas que nous ayons réussi à le capturer autant que nous l’avons fait cette fois. Et si vous parlez, comme, de la musique et d’autres trucs, je pense que cet album pourrait être le plus fort que nous ayons jamais sorti. Au moins là-haut, parce qu’il y a beaucoup de variété et j’aime ça dans un album… Vous n’avez pas de temps d’arrêt sur l’album, vous savez ; tout est vraiment bien en soi. Pas seulement dans le contexte de l’album, mais ils peuvent être autonomes et je pense que c’est quelque chose dont nous sommes vraiment fiers et que nous avons réussi à réaliser cette fois. »

CHUTE DE MARTEAU a sorti un nouveau live set, « Vivre ! Contre Le Monde », en octobre 2020 via Napalm.



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par Napalm Records (@napalmrecordsofficial) Dernières nouvelles : nouvel album studio à venir au début de l’année prochaine !



????? Si le voyage est difficile, le résultat peut être… Publié par HammerFall le samedi 27 novembre 2021 Dernières nouvelles : nouvel album studio à venir au début de l’année prochaine !



????? Riffage facilité avec @sandbergguitars ! La Gibson était… Publié par HammerFall le vendredi 26 novembre 2021 Mots clés: coup de marteau Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).