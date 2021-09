Hammers gagne à Old Trafford pour la première fois depuis 2007 lors du choc de la Coupe Carabao pour le rachat de la défaite tardive dimanche lors du choc de la Premier League

West Ham se qualifie pour le quatrième tour de la Coupe Carabao en battant Man United 1-0 à Old Trafford après que Manuel Lanzini a ouvert le score à la neuvième minute du troisième tour de la Coupe Carabao.

Ryan Fredericks a incroyablement bien joué à droite et a roulé dans la surface de United avant de jouer avec Lanzini qui n’a eu qu’à choisir l’emplacement à l’extrême gauche pour donner l’avantage aux Hammers.

United a eu beaucoup d’occasions tout au long du match mais n’a pas pu trouver le filet après près de 30 tentatives au but.

West Ham était sur le point de sceller le match avec un autre but tard mais Andriy Yarmolenko a frappé le poteau et Mark Noble a raté un tête-à-tête Mason Greenwood a eu un impact immédiat lorsqu’il est sorti du banc mais ce n’était pas suffisant sur la conversation nocturneSPORT va avoir des mises à jour tout au long de la journée et vous pouvez écouter via notre lecteur radio ci-dessous

