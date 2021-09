Hampton surpasse Howard 48-32, sujet au roulement, après le tirage au sort du vice-président

Jett Duffey a lancé trois touchés, dont un de 95 verges contre Hezekiah Grimsley alors que Hampton a battu Howard 48-32 devant 14 000 fans samedi lors de la première classique de la vérité et du service.

Le raccordement de 95 verges de Duffey à Grimsley, qui a réussi l’attrapé à environ 25 mètres et a dépassé la défense le reste du chemin, a été la plus longue passe marquante, pas seulement celle de Hampton, mais celle de la Big South Conference.

Le 96e match de samedi entre les deux programmes HBCU était le premier match de football universitaire joué à Audi Field, domicile du DC United of Major League Soccer. C’était également la cinquième consécutive pour Hampton dans la soi-disant bataille du Real HU.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

La vice-présidente Kamala Harris, une ancienne de Howard, a fait une apparition surprise et est entrée sur le terrain pour le tirage au sort d’avant-match. Il a été remporté par Howard, qui s’en est remis à Hampton. Symone Sanders, porte-parole de Harris, a tweeté une photo après le lancer de la pièce d’or et de bleu sur laquelle étaient imprimés les mots “Kamala D. Harris” et “49e vice-président des États-Unis”.

Hampton a profité de trois revirements d’Howard en seconde période pour mettre de la distance sur les Bison.

Tirant de l’arrière seulement 21-17 après la mi-temps, Howard a ouvert le troisième quart avec le ballon, mais KeShaun Moore de Hampton a fait une passe et l’a récupérée, mettant en place une course de Keyondre White TD. Les blancs ont couru pour trois touchés dans le match.

Un échappé de récupération a conduit à une course de 42 verges au touché de Darran Butts et à une avance de 42-17 Hampton.

Howard s’est approché de 42-32 avec deux touchés rapides – une réception de Kasey Hawthorne dans la zone des buts (plus une passe de conversion de deux points) et la course de 8 verges de Jarett Hunter trois minutes plus tard.