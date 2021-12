Hamraoui et Diallo reprennent l’entraînement ensemble

12/07/2021 à 12:14 CET

sport.es

Kheira Hamraoui et Aminata Diallo Ils se sont retrouvés lors de l’entraînement collectif du PSG ce mardi matin pour la première fois après que la polémique a éclaté après les agressions et agressions dont elle a été victime. Hamraoui le 4 novembre dernier. Avant la séance d’entraînement, les deux joueurs s’étaient déjà vus la semaine dernière en présence d’un médiateur, rendez-vous organisé par le PSG pour préparer ces retrouvailles.

Après l’épisode auquel il a été soumis Hamraoui, son partenaire et ami Aminata Diallo elle a été détenue pendant 36 heures bien qu’aucune charge n’ait été retenue contre elle.

Les deux joueurs se sont entraînés individuellement, à l’extérieur du groupe. La décision de reprendre les entraînements collectifs a été annoncée ce mardi par l’entraîneur du club, Didier Ollé-Nicolle, lors d’une conférence de presse avant Kharhiv-PSG en Ligue des champions : « Il y a eu un grand travail professionnel de la part du club et du staff pour les soutenir et c’est pourquoi aussi au cours du dernier mois ils ont été hors du groupe sans incidence dans les matchs. il a fait un travail individuel avec eux et ils ont été soutenus par l’équipe. Le club a par la suite pris la décision de les rejoindre et c’est pourquoi ils étaient avec le groupe ce matin. Leur retour doit être progressif pour s’habituer à la vie Encore ensemble. «