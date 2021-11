Hamster ajoute un autre titre Namco aux archives d’arcade sur Nintendo Switch

Libble Rabble (boîte d’art Super Famicom) (Image: via Moby Games)

Hamster a progressivement renforcé les offres Namco Arcade Archives et le dernier jeu à être ajouté à la collection est le jeu d’action-puzzle de 1983, La libelle de la racaille. Voici un peu à ce sujet et quelques captures d’écran:

« LIBBLE RABBLE » est un jeu de réflexion et d’action publié par NAMCO en 1983. Contrôlez Libble et Rabble pour « bashishi » divers personnages. Lorsque vous « bashishi » tous les « Topcups » qui sortent des coffres au trésor, un miracle se produira qui vous permettra d’entrer dans une étape bonus. N’oubliez pas les emplacements des coffres au trésor et visez un score élevé.