Hamster est un acteur comique majeur

Un autre concurrent de The Masked Singer mord la poussière. Dans l’épisode de mercredi soir, un autre des talents qui plaisent à la foule de la saison 6 a été éliminé. Le groupe A était de retour, avec The Bull, Skunk, Hamster, Pepper et un nouveau chanteur Wildcard, Jester. Le crooner comique Hamster a fini par devoir se démasquer à la fin de la nuit. Faites défiler pour connaître l’identité de Hmaster (si vous ne regardiez pas déjà via FuboTV ou un autre service en direct). Spoilers à venir !

À la fin de l’épisode de mercredi soir, Hamster s’est révélé être Rob Schneider. Schneider, 57 ans, est connu pour ses nombreux rôles comiques dans Grown Ups, Deuce Bigalow : Male Gigolo et The Hot Chick (et ces derniers mois, ses tweets s’opposant au vaccin contre le coronavirus). Un juge a en fait deviné correctement cette fois-ci, avec Jenny McCarthy changeant sa première impression en Schneider. (Elle a initialement choisi Andy Richter et Jason Alexander.)

Tout le monde avait totalement tort. Robin Thicke a deviné Cheech Marin de la renommée de Cheech & Chong. Nicole Scherzinger est allée avec Alexander mais a également changé. Son choix final était Gabrielle Iglesias, un choix avec lequel la panéliste invitée Leslie Jordan était d’accord. Ken Jeong est allé avec un A-lister, Will Ferrell.

L’élimination de Hamster a suivi celles de Cupcake (Ruth Pointer de The Pointer Sisters) et Baby (comédien Larry the Cable Guy). Auparavant, nous avons rencontré Dalmation (rappeur Tyga), Puffer Fish (légende du R&B Toni Braxton), Octopus (révélé être le joueur de Los Angeles Laker Dwight Howard) et Mère Nature (actrice Vivica A. Fox). Qui sera le prochain ?

La saison 6 de Masked Singer est diffusée les mercredis sur FOX, à partir de 20 h HE. Restez à l'écoute de PopCulture.com pour plus de mises à jour hebdomadaires sur The Masked Singer et ses révélations.