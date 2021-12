Hamza Zeroual et Nil García, Prix des valeurs du geste sportif

21/12/2021 à 20h45 CET

Hamza Zeroual et Nil García Ils participaient au parcours d’obstacles de 1 500 mètres des moins de 16 ans du Championnat d’automne de Catalogne, à l’Estadi Serrahima à Barcelone. Nil, à quelques mètres de la ligne d’arrivée et en deuxième position avec un bel avantage sur le reste des coureurs, a chuté après avoir franchi la dernière haie. Zeroual, loin de dépasser son adversaire, lui tend la main et l’aide à se relever, se dirigeant ensemble vers le but. À ce moment-là, Hamza Zeroual, le jeune athlète du Club Atlètic Igualada, a subtilement poussé son partenaire pour lui offrir l’argent, en prenant la troisième place.

Zérouel, étudiante en 3ème année de l’ESO, par ce geste, Il a donné une leçon de maturité souveraine malgré ses seulement 15 ans. Il a donné un exemple de valeurs qui devraient être transmises chaque jour dans la société, pas seulement dans le sport, et avec cette action il a lancé un message sans équivoque : ça ne vaut pas la peine de gagner à n’importe quel prix.

SAVOIR PERDRE

« Tout a été très rapide, mais je n’ai pas hésité. J’ai dit non, je dois le laisser passer. Il ne voulait pas et à la fin je l’ai poussé parce que s’il ne le voulait pas, il n’entrerait pas. Dans le sport, tout n’est pas gagnant, il faut aussi savoir perdre& rdquor ;, c’est ainsi que Hamza a expliqué ce moment qui a eu un impact sur les réseaux sociaux et a été repris par les médias.

Nil, pour sa part, qui serait finalement second grâce à ce geste, s’est senti reconnaissant et l’a exprimé ainsi : « Au final ce sont les valeurs de l’athlétisme : amitié, solidarité… Vous n’avez pas à gagner avec une mauvaise image. J’aurais fait pareil & rdquor;.

Cette action sportive inhabituelle avec Hamza Zeroaul et Nil García leur a valu, en toute honnêteté, le Prix ​​des valeurs du geste sportif.