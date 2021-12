Hamzah Sheeraz remporte une victoire controversée alors qu’il frappe Bradley Skeete DEUX FOIS alors qu’il est à terre, évite la disqualification et obtient un KO au prochain tour

Hamzah Sheeraz est passé à 14-0 (10 KO) en éliminant Bradley Skeete samedi soir, mais le résultat est venu avec une bonne part de controverse.

L’espoir très apprécié des super-welters de 22 ans a fait un grand pas en avant contre le vétéran astucieux, qui lui a causé de gros problèmes.

BT Sport

Sheeraz a frappé Skeete deux fois alors qu’il était à terre, mais n’a pas été disqualifié

BT Sport

L’arbitre a pris un point à Sheeraz

Skeete a bien commencé le combat, se déplaçant d’une manière qui a compensé Sheeraz.

Le favori n’a pas pu entrer dans son rythme habituel et a passé une grande partie des premiers tours à chasser l’outsider autour du ring.

Sheeraz a atterri de temps en temps avec des coups simples, mais a été largement outboxé car Skeete a bien contré et a utilisé son jab efficacement.

Au huitième tour cependant, le combat a changé en un instant.

Sheeraz a finalement trouvé une percée et a terrassé Skeete avec une série de coups de poing.

Cependant, il ne s’est pas retenu une fois que son adversaire a touché la toile et a posé deux autres gros crochets sur l’homme au sol.

Cela a provoqué un tollé alors que Skeete s’effondrait sur le tapis.

L’arbitre Steve Gray a interrompu l’action et a donné à Skeete le temps de récupérer, avant de prendre un point à Sheeraz.

Cependant, beaucoup ont estimé que cette punition était insuffisante et que le jeune aurait dû être disqualifié.

Lorsque l’action a finalement repris, Skeete semblait toujours vulnérable.

Il a atteint la fin du huitième tour, mais a ensuite été éliminé au neuvième.

Skeete a tweeté dimanche : « Je suis absolument vidé ! J’ai fait tout ce que j’ai dit que je ferais.

« Je sens que je gagnais confortablement le combat et que je donnais parfois une leçon de boxe !

sans défense sur la toile c’est dégueulasse ! Je crois que l’arbitre Steve Gray a fait une grosse erreur hier soir ! Ma fierté et mon cœur ne me laisseraient jamais rester sur cette toile ! L’arbitre avait un travail à faire et j’ai l’impression qu’il ne l’a pas fait ! Les règles sont les règles. Vous ne pouvez pas frapper un homme quand il est à terre ! – Bradley Skeete (@BradleySkeete) 5 décembre 2021

« Être touché à l’arrière de la tête pour le renversement, puis clairement par frustration d’être encore touché trois fois alors que sans défense sur la toile, c’est dégoûtant !

« Je crois que Steve Gray, l’arbitre, a fait une grosse erreur hier soir ! Ma fierté et mon cœur ne me laisseraient jamais rester sur cette toile !

« L’arbitre avait un travail à faire et j’ai l’impression qu’il ne l’a pas fait ! Les règles sont les règles. Tu ne peux pas frapper un homme quand il est à terre, surtout pas 3 fois ! Répugnant!

« Le BBBofC doit enquêter et examiner cela de près ! Un no contest et une revanche sont la bonne chose à faire ! »

Dans l’événement principal, Anthony Yarde a éliminé Lyndon Arthur pour se venger de leur revanche.

Aucun arbitre ne veut DQ qui que ce soit, mais Sheeraz a beaucoup de chance là-bas – Barry Jones (@BarryJonesBox) 4 décembre 2021