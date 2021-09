Hanchens clôture le tour de table mené par India Accelerator

Le cycle a également vu la participation de HNI tels que Vikram Duggal et d’autres

Hanchens, une start-up hyper-locale de logistique express et le jour même, a clôturé son tour de table. Le cycle a été dirigé par India Accelerator et a également vu la participation de HNI tels que Vikram Duggal, entre autres. Le nouveau capital sera utilisé pour créer une technologie intuitive et basée sur l’IA, renforcer l’offre et la croissance grâce à l’expansion dans les métros et les non-métros. Cependant, le montant du capital levé n’a pas été divulgué. “Notre concentration sur la technologie, l’échelle et le chiffre d’affaires nécessite des fonds importants et cohérents et nous sommes déjà en discussion pour notre cycle de pré-série avec les VC, les micro-VC et les Family Offices”, a déclaré Dimpy Dewan, co-fondateur de Hanchens.

« Notre plate-forme axée sur la technologie et l’exécution des commandes en mode express alimenteront le soutien logistique et la croissance des marques dans plus de 400 villes. Nous fournirons un travail assuré à plus de 100 000 jeunes en Inde grâce à une intégration transparente, une formation et des paiements attrayants », a ajouté Dewan.

Selon un communiqué officiel, Hanchens affirme s’être étendu à cinq villes, expédié plus de 30 000 commandes dans les six mois suivant sa création. La startup a actuellement un taux d’exécution mensuel de plus de 30 000 commandes, ajoute le communiqué. Au cours des 12 prochains mois, il prévoit de s’étendre à plus de 15 villes avec une croissance 10 fois supérieure. La société fournit des solutions logistiques dans des segments tels que B2B, B2C, D2C, avec une nouvelle expansion vers le micro-entreposage, alors qu’elle a commencé ses opérations en s’associant à de petites et grandes marques, des restaurants et des cuisines en nuage.

Selon Abhishek Kaushik, co-fondateur de Hanchens, sa flotte de véhicules va des deux-roues aux trois-roues en passant par les cargaisons L-3N/5N et les camionnettes de livraison, tandis que les clients peuvent choisir parmi les options selon leurs besoins. De plus, le plan immédiat de la startup est de commencer à étendre ses services de livraison aux véhicules électriques respectueux de l’environnement dès maintenant, a ajouté Kaushik.

« Avec un nombre croissant de marques passant à des modèles de livraison en ligne, Hanchens single-pick multi-drop, différents modes de livraison, COD sécurisé, la sécurité des produits aidera les joueurs en ligne et les acteurs de l’industrie à développer et à développer leurs activités de manière transparente », Mona Singh, co -fondateur, India Accelerator, a déclaré.

Lire aussi : Dentsu India renforce ses capacités numériques, expérientielles et de relations publiques sous Isobar India

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.