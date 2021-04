Hancock convoqué devant la Haute Cour pour justifier la réouverture de magasins devant les pubs ⋆ .

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été sommé devant la Haute Cour (Photo: PA)

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a été convoqué devant la Haute Cour pour justifier l’ouverture de boutiques non essentielles avant les pubs et les restaurants.

L’action en justice a été intentée par le fondateur de Pizza Express Hugh Osmond et l’opérateur de boîtes de nuit Sacha Lord, a-t-on rapporté. Les deux hommes d’affaires veulent essayer de forcer l’ouverture anticipée des lieux d’accueil.

Selon des documents consultés par le Sunday Telegraph, ils contestent les règlements de 2021 sur la protection de la santé (coronavirus, restrictions) (étapes) (Angleterre) « dans la mesure où ces règlements prévoient la réouverture des commerces de détail non essentiels avant les entreprises d’accueil en salle ».

Hancock a reçu l’ordre de déposer et de signifier sa réponse à la demande avant le 6 avril. Il est probable que des fonctionnaires de son département devront se présenter au tribunal en son nom.

Les magasins, les coiffeurs, les salons de manucure, les bibliothèques et les lieux d’accueil en plein air tels que les brasseries en plein air devraient commencer à rouvrir à partir du 12 avril selon la feuille de route de Boris Johnson, mais les lieux intérieurs, tels que les restaurants et les pubs, ne rouvriront pas avant le 17 mai.

M. Osmond a déclaré que la réouverture retardée des lieux d’accueil intérieurs était une «question vraiment urgente affectant la vie de millions de personnes qui ne peuvent tout simplement pas attendre».

Il a écrit dans le Telegraph: « Le gouvernement a été facilement conduit au Parlement, l’opposition officielle étant introuvable.

« Cela a conduit à l’arbitraire, au hasard et à un manque total de logique dans les règles, et nous commençons à le voir s’accompagner de quelque chose d’encore plus sinistre: une arrogance et le sentiment que les ministres sont au-dessus de tout examen. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter les procédures judiciaires, mais a noté que Johnson voulait que sa feuille de route hors du verrouillage soit irréversible.

Ils ont poursuivi: « Notre feuille de route définit une approche par étapes pour assouplir prudemment les restrictions, éclairée par des experts scientifiques, et nous continuons d’agir en réponse aux dernières preuves disponibles pour protéger le NHS et sauver des vies.

« Nous avons continué à soutenir le secteur de l’hôtellerie tout au long de la pandémie, y compris notre nouveau programme de subventions de redémarrage de 5 milliards de livres sterling, l’extension du programme de congés et la réduction de la TVA, et de fournir à 750000 entreprises du secteur de l’hôtellerie et d’autres secteurs un allégement des tarifs commerciaux. »

