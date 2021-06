Hancock se bat pour un emploi alors que la pression monte sur la violation des règles de Covid

in

La pression monte sur Matt Hancock pour démissionner – et sur Boris Johnson pour appeler le conseiller en éthique du gouvernement – ​​après que le secrétaire à la Santé a été surpris en train d’embrasser un proche collaborateur en violation des restrictions sur les coronavirus.

Une vidéo de M. Hancock dans une étreinte avec Gina Coladangelo a été publiée vendredi soir, après que des images fixes du clip de vidéosurveillance plus tôt dans la journée ont incité le parti travailliste à considérer sa position “désespérément intenable”.

Les avocats ont décrit comment M. Hancock a peut-être enfreint la loi concernant les restrictions sur les coronavirus, bien qu’il ait admis seulement avoir enfreint les directives.

Des questions ont également été posées sur la nomination de Mme Coladangelo à son poste au sein du ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) en premier lieu.

Le Premier ministre a jusqu’à présent résisté aux appels au limogeage de M. Hancock, qui a déclaré qu’il était “très désolé” d’avoir laissé tomber les gens après que le Sun a signalé pour la première fois qu’il avait une liaison extraconjugale.

Mais le Daily Telegraph a rapporté que les députés conservateurs disaient au Premier ministre de “débrancher”, la réaction du public au cours des prochains jours étant la clé de son sort.

J’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé

Un sondage instantané de Savanta ComRes, publié quelques heures après que des photos du couple s’embrassant dans le bureau ministériel de M. Hancock, ont révélé que 58 % des adultes britanniques pensaient que M. Hancock devrait démissionner, contre 25 % qui pensaient qu’il ne le devrait pas.

Et le groupe Covid-19 Bereved Families For Justice, qui représente ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de la pandémie, a également appelé M. Hancock à partir.

Dans une lettre au Premier ministre, le groupe a déclaré qu’il avait rompu sa “position de neutralité sur la conduite ministérielle” pour exhorter M. Johnson à relever M. Hancock de son travail.

Le secrétaire à la Santé est également profondément impopulaire auprès de certains conservateurs qui pensent qu’il a été un obstacle à l’assouplissement des restrictions sur les coronavirus.

Dans une déclaration, M. Hancock a déclaré: “J’accepte d’avoir enfreint les directives de distanciation sociale dans ces circonstances, j’ai laissé tomber les gens et je suis vraiment désolé.

« Je reste concentré sur le travail pour sortir le pays de cette pandémie, et je serais reconnaissant de la confidentialité de ma famille sur cette affaire personnelle. »

Un porte-parole de Downing Street a déclaré que M. Johnson avait accepté les excuses de M. Hancock et “considérait que l’affaire était close”.

Mme Coladangelo, mariée au fondateur du détaillant Oliver Bonas, Oliver Tress, est une amie de M. Hancock depuis leurs jours ensemble à l’Université d’Oxford et a été nommée au DHSC l’année dernière.

Elle a d’abord été engagée en tant que conseillère bénévole sur un contrat de six mois en mars 2020, avant d’être nommée directrice non exécutive du département.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle n’enquêtait sur aucune infraction, qui aurait eu lieu le mois dernier, car “bien entendu, le MPS n’enquête pas rétrospectivement sur les problèmes liés à Covid”.

L’avocat des droits de l’homme Adam Wagner a déclaré à BBC News: “Je suis assez clair, même si vous ne savez jamais avec certitude, qu’il y a eu une violation de la réglementation, au motif qu’à l’époque, il était illégal de rassembler plus d’une personne. n’importe où à l’intérieur, sauf exception.

« La seule dont on puisse raisonnablement dire qu’elle s’applique ou qu’elle s’applique peut-être serait que cela était raisonnablement nécessaire à des fins professionnelles.

“Mais d’après ce que nous savons et ce que nous pouvons voir sur les images, il ne semble pas que cela était raisonnablement nécessaire à des fins professionnelles.”

M. Hancock est également accusé d’avoir enfreint le code ministériel et dans une lettre à M. Johnson, la chef adjointe du parti travailliste Angela Rayner a déclaré que Lord Geidt, le conseiller indépendant sur les intérêts ministériels, devrait enquêter sur le comportement de M. Hancock.

La présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds, a déclaré que si M. Hancock, qui était marié à la mère de ses trois enfants, Martha, depuis 15 ans, avait secrètement entretenu une relation avec un conseiller qu’il avait nommé à un poste financé par les contribuables, c’était “un abus de pouvoir flagrant et conflit d’intérêts manifeste ».

Un porte-parole du n°10 a insisté sur le fait que la “procédure correcte” avait été suivie en ce qui concerne la nomination de Mme Coladangelo, mais a refusé d’entrer dans les détails.

Le professeur Stephen Reicher, conseiller gouvernemental en sciences du comportement au comité Spi-B, a déclaré que le Premier ministre s’en tenant aux aides et aux ministres qui auraient pu enfreindre les règles rendait les répercussions du respect des restrictions « toxiques ».