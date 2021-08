Handball | Jeux Olympiques : Alex Dujshebaev, l’acharné de la force des « Hispaniques »

Ainsi que ses compagnons de Les Bulls avaient supposé que Michael Jordan serait chargé de décider avec un dernier panier un match sur le fil, Les « Hispaniques » ont leur propre spécialiste pour donner la poussée finale avec les manières florentines, ce qui, en haute compétition, est connu sous le nom d’« embrayage », qui n’est autre que Alex Dujshebaev.

Contre la Suède en quarts de finale des Jeux, ils ont récidivé. Ce n’est pas une nouveauté. Il y a déjà plusieurs matchs très importants que le gaucher de Kielce a condamné en faveur de l’Espagne à la dernière minute.

Le plus transcendant, Celui qui a mis l’Espagne sur la route de Tokyo a été la finale européenne 2020 contre la Croatie (22-20). Après avoir récupéré le ballon à quelques pas du Croate Karacic Espaa a eu la dernière possession, qui s’épuisait jusqu’à ce qu’Alex, au lieu de dépasser Aginagalde, qui avait gagné la position et l’avait supplié de l’aider, a profité de l’espace libre ouvert par le pivoter pour déposer un tir bas que le gardien Sego n’a pas vu et il a déjà mis l’Espagne hors de portée de la Croatie.

Dans ces Jeux, les leurs étaient les deux derniers buts contre l’Allemagne lors des débuts, le premier à égalité à 27 et le dernier, à une minute de la fin, pour gagner le match, à la fois sur des lancers secs à mi-distance qui sont arrivés comme une balle.

Alex, encrassé par le Suédois Darj

Sa qualité déséquilibrante il ne se limite pas au tir. Lors de la rencontre suivante, et prévenus de sa dangerosité, les défenseurs norvégiens s’en sont pris à lui en dernière possession. Alex, entouré et saisi par divers rivaux, Une passe a été inventée pour Adri Figueras qui a fait l’objet d’une pénalité. Aleix Gmez l’a transformé en but vainqueur (28-27) avec un temps déjà épuisé.

Jordi Ribera gère parfaitement les apparitions de Dujshebaev. Il sait que dans la dernière ligne droite des matches sa présence sur la piste est décisive. Bien que l’Espagne ait joué la seconde mi-temps contre la Suède sur le côté gauche du changement court, conserver Alex frais sur le banc, puisqu’il n’était pas nécessaire comme attaquant de la défense 5:1, abandonné dans cette mi-temps.

Lorsqu’il a été admis, Dujshebaev a de nouveau démontré son instinct de prédateur. Il a marqué trois des six derniers buts pour l’Espagne, a forcé un sept mètres et dans l’avant-dernière possession des ‘Hispanos’, avec 33-32 et l’horloge déjà à la minute 59, Il leva le bras de trente pieds et inventa un de ces lancers à trajectoire tendue, presque horizontale., qui a franchi le mur suédois et surpris un gardien avec autant de réflexes que Palicka. Un autre cran sur le revolver de ce flingueur implacable.