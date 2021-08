Handball | Jeux Olympiques : ce n’était pas le moment d’organiser des Jeux Olympiques

Il est trop difficile de classer pour certains Jeux olympiques comme leur dire au revoir en eux en 60 minutes. C’est ainsi qu’ils ont dû penser “Les hispaniques” dans son match contre Suède quart de finale. L’équipe espagnole a souffert, elle a vu qu’elle peignait des clubs, elle n’était pas en défense et n’a pas pu arrêter son rival au départ. Mais ce n’était pas le jour pour quitter le jeu. Ce n’était pas le moment de mettre un terme à un cycle trop glorieux pour le handball espagnol.

Avec leur attitude sur le terrain, ils ont honoré les joueurs de la compétition qu’ils jouent. Une date olympique est exactement ce Espagne fait dans le pavillon de Yoyogi. Tomber et se relever. Désespéré et récupérer. Échouez et corrigez vos erreurs. Appuyez-vous sur votre partenaire lorsque vous n’êtes pas au mieux de votre forme et faites confiance à vos choix jusqu’au bout. Jusqu’à ce que le temps de la compétition soit écoulé. Mais dans environ Jeux les secondes ne sont pas aussi bien méprisées.

Ce n’était pas le jour de Rodrigo corrale et il n’y avait aucune raison d’être trompé par la défense toujours froide de Espagne. Mais un quart de finale, comme on dit Vargas Prez, “ils ne se jettent pas après avoir fait tout ce chemin en sachant que nous avons des options”. La possibilité de s’emballer n’a pas été acceptée lorsque le tableau de bord affichait quatre buts pour les Suédois. Il était temps de se battre pour un Viran Morros qui, avec ses acclamations dans les tribunes, semblait défendre comme n’importe qui à l’intérieur du court, pour des vétérans comme Ral Entrerros qu’il pourrait dire adieu à la sélection avec une rencontre comme celle-ci ou pour un Rodrigo corrale que je n’ai pas trouvé d’inspiration, ce qui est essentiel dans l’équipe.

Et est-ce que les hispaniques ils peuvent ne pas être la meilleure sélection du championnat, comme l’a souligné Vargas Prez après la réunion, mais probablement pas le plus compétitif, solidaire dans l’effort et autocritique. “C’est vrai qu’avec les gardiens quelques arrêts supplémentaires ont été ratés au début, en attaque on était bien et en défense on était un peu en retard, mais c’est faire confiance et avoir de la patience. Surtout ensemble”, a-t-il déclaré. Gurbindo Après le meeting. La critique grandit, les erreurs sont corrigées et les médailles sont gagnées. Il ne reste que deux étapes.