Handball | Jeux Olympiques : Egypte – Espagne en direct

Bonjour Nous commençons par Narration en direct du match de handball masculin Egypte – Espagne, match dans lequel l’équipe espagnole joue la médaille de bronze dans le Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

L’Espagne a perdu la demi-finale contre le Danemark le 5 août et n’a pas eu la possibilité de se battre pour l’or, mais aujourd’hui, elle a une nouvelle chance d’obtenir une médaille.

Visages Egypte, que dans son match de demi-finale il a succombé à la France, et qu’aujourd’hui il ne va pas du tout faciliter les choses et qu’il a un entraîneur, l’Espagnol Robeto Parrondo, qui nous connaît parfaitement.

Le match commence à 10h00 du matin depuis l’Espagne, sept heures de plus au Japon, au stade national de Yoyogi et auront comme arbitres les Allemands Robert Schulze et Tobias Tonnies. COMMENCER !!!