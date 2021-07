Handball | Jeux Olympiques : Espagne – Argentine : programme et où regarder le match de handball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

La sélection masculin espagnol de handball, les « Hispanos », se préparent à affronter leur dernière rencontre de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’équipe dirigée par Jordi berge a déjà réalisé la passe pour les quarts de finale et la deuxième place du groupe.

Le rival pour calibrer l’état de forme espagnol et voir corriger les erreurs détectées contre la France être Argentine. L’équipe de l’albiceleste a perdu ses quatre matchs en Tokyo: 33-27 avant La France, 33-25 avant Allemagne, 27-23 avant Norvège et 25-23 avant Norvège.

L’Espagne a commencé à battre Allemagne 28-27 déjà Norvège également 28-27. Puis 32-25 un Brésil et défaite 36-31 contre La France.

La fête des hommes de handball Entrez Espagne Oui Argentine de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le dimanche 1er août à 7.15, heure de la péninsule espagnole (14h15 heure du Japon).

Il peut être suivi de télévision vivre et continuer ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.