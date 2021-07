Handball | Jeux Olympiques : Espagne – Brésil : programme et où regarder le match de handball des Jeux Olympiques de Tokyo à la télévision et en ligne aujourd’hui

L’équipe espagnole masculine de handball s’attaque aujourd’hui à son troisième match du tournoi des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après les deux premières victoires remportées, le rival sera désormais Brésil.

Les ‘Hispaniques«Ils ont remporté lors de leurs deux premiers matchs deux victoires très travaillées contre deux des rivaux les plus forts du groupe. Premier, Allemagne (28-27) et après Norvège (28-27). En théorie, l’équipe brésilienne n’est pas aussi forte que celles déjà vaincues, mais c’est une équipe normalement rocailleuse, et en plein essor. Lors de ses premières rencontres, il a perdu contre Norvège (27-24) et La France (34-29).

Le groupe A du tournoi olympique de handball masculin est dirigé par La France Oui Espagne, avec 4 points, suivi de Allemagne Oui Norvège, avec 2, tandis que Brésil Oui Argentine ils n’ont pas encore marqué. Une victoire donnerait à l’Espagne la qualification mathématique pour les quarts de finale. Dans le groupe B, ils mènent Danemark Oui Suède, avec 6, suivi de Egypte (4), le Portugal (2), Bahreïn Oui Japon (0).

Heure et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne le Brésil – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo

Le match de handball masculin entre Espagne Oui Brésil de la phase de groupes de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer dans Aujourd’hui mercredi 28 juillet à 12.30 Heure de la péninsule espagnole (19h30 heure du Japon). Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses chaînes de télévision payantes. La chaîne sportive internationale retransmet les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition, et leur service internet Joueur Eurosport.

C’était aussi pJe pourrai suivre tout ce qui se passe dans le jeu à travers la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com