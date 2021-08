Handball | Jeux Olympiques : Espagne – Egypte : programme et où regarder à la télévision et en ligne le match pour le bronze en handball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Mis à jour le 08/06/2021 – 16:58

La sélection masculin espagnol de handball, les ‘Hispaniques’, se préparent à affronter le jeu pour le bronze du tournoi de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir passé la phase de groupes en tant que deuxième du groupe A, battu en quart de finale Suède et céder en demi-finale à Danemark, l’Espagne est désormais confrontée Egypte, une équipe émergente dirigée par un ancien hispanique, Roberto Garca Parrondo.

L’Espagne a surmonté la première phase en battant Allemagne (28-27), puis à Norvège également d’ici le 28-27, pour Brésil par 32-25, puis à la suite d’un défaite (31-36) contre la France, et une victoire 36-27 contre Argentine. En quarts de finale, il a été battu dans un affrontement tendu avec Suède 34-33 et en demi-finale il est tombé devant Danemark 23-27.

En phase de groupes, Egypte a commencé à battre 37-31 a le Portugal, j’ai perdu avec Danemark 27-32, battre Japon 33-29 déjà Bahreïn 30-20. En quarts de finale super 30-21 un Allemagne et en demi-finale, il a perdu contre La France 27-23.

L’Espagne arrive aux Jeux après avoir été bronze à la Coupe du monde et champion d’Europe 2020, comme des réalisations plus récentes. L’Egypte est une équipe émergentsept fois champion d’Afrique, qui n’avait atteint jusqu’alors qu’une seule fois le demi-finale d’un tournoi mondial (Coupe du monde en France 2001), mais lors de la Coupe du monde qui s’est tenue cette année, en Egypte précisément, il a atteint la septième place.

Heure et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne aujourd’hui les demi-finales de handball Egypte – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

La fête des hommes de handball Entrez Espagne Oui Egypte, pour la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le samedi 7 août à 10h00, heure péninsulaire espagnole (17h00 heure japonaise).

Il peut être suivi de télévision dans direct et en ouvert par RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, Oui Eurosport 2 et cinq autres qualifiés pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com.