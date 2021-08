Handball | Jeux Olympiques : Espagne – Suède : programme et où regarder les quarts de finale de handball des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 à la télévision et en ligne

L’équipe masculine Espagnol handball, les « Hispaniques », se préparent à affronter les quarts de finale du tournoi de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Après avoir passé la phase de groupes en tant que deuxième du groupe A, à égalité avec quatre victoires contre la France, ils affrontent désormais la Suède, une autre équipe historique de handball.

Espagne super la première phase battant Allemagne (28-27), puis à Norvège également d’ici le 28-27, pour Brésil 32-25, suivi d’une défaite (31-36) contre la France, et d’une victoire 36-27 contre l’Argentine.

Dans la phase de groupes, la Suède a commencé à battre 32-31 à Bahreïn j’ai continué avec Japon 28-26 et le Portugal 29-28. Ils ont ensuite perdu contre l’Egypte (22-27), puis battu le Danemark 33-30.

Suède C’est l’un des hystérique du handball mondial, bien qu’après leur grande période triomphale des années 90 du siècle dernier, ils soient entrés dans un certain nid-de-poule dont ils ne sont sortis qu’avec le argent Jeux Olympiques de Londres 2012, à la fois dans le Européenne 2018 comme dans le Coupe du monde 2021 Ils étaient finalistes. Dans cette Coupe du monde, l’Espagne a remporté une médaille de bronze.

Horaires et chaînes pour regarder à la télévision et en ligne les quarts de finale de handball Suède – Espagne des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le match de handball masculin entre Espagne Oui Suède, des quarts de finale de la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 Je sais jouer le mardi 3 août à 6.15, heure de la péninsule espagnole (13h15, heure du Japon).

Il peut être suivi en direct à la télévision et diffusé gratuitement sur RTVE, qui présente le spectacle en direct de Tokyo 2020 à Le 1 et en Télédéportation. Également sur votre site Web et votre application Lecture RTVE.

Il peut également être suivi dans Eurosport, accessible via diverses plateformes de télévision payante. La chaîne internationale sur le thème du sport diffuse les Jeux via ses chaînes Eurosport 1, et Eurosport 2 et cinq autres qualifié pour la compétition olympique, en plus de son service internet Joueur Eurosport.

Vous pouvez également suivre tout ce qui se passe dans le jeu grâce à la narration de MARQUE Radio et commentaires en direct de MARCA.com