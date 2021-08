Handball | Jeux Olympiques : Geden Guardiola : “Quand quelque chose d’aussi beau est fini, ça fait un peu plus mal”

Mis à jour 05/08/2021 – 16:44

Après avoir été battu en demi-finale des Jeux Olympiques contre Danemark, Geden Guardiola Il était très excité de s’occuper des médias dans la zone mixte.

Sensation: “L’effort que cette équipe a fourni depuis longtemps, je crois que l’Espagne mérite de jouer une finale olympique et cette équipe surtout, vous repartez avec le sentiment que le Danemark nous a battus, mais ils n’ont pas été aussi supérieurs non plus . depuis tant d’années, cela me vient à la tête et je suis excité “.

Tenez tête au champion olympique et à la fierté: « Si je suis fier d’appartenir à cette équipe et de l’effort que nous faisons chaque jour. Nous sommes une équipe très guerrière, nous essayons toujours de sortir pour gagner, aujourd’hui nous n’avons pas eu beaucoup de succès face au gardien mais nous sommes un exemple à suivre parce qu’on se bat et qu’on se bat. Mais, le sport c’est comme ça, comme dit Ral, il faut l’admettre, mais quand quelque chose de si beau est fini ça fait un peu plus mal”.

Raison de votre enthousiasme : “Je me souviens de tous les moments et je pense que cette équipe mérite de jouer une finale olympique. Nous avons tout essayé et je pense que le Danemark a été supérieur, mais avec l’effort de toutes ces années, nous méritons de jouer une finale olympique. C’est évident que personne Il ne va rien nous donner, mais je me suis souvenu de tous les moments avec cette équipe. “

Mouvement manqué: “Non, pour tout. Nous avons tous échoué et réussi. Ils ont eu plus de succès face au gardien et ont beaucoup de qualité en attaque. Nous avons essayé de leur tenir tête jusqu’à la dernière minute, même avec des options C’est le deuil ce soir et demain on se remet déjà pour gagner une médaille de bronze.

Processus vécu: “Oui, si j’ai perdu des ligues, des championnats… Et je ne suis pas devenu comme ça, mais je m’emballe avec ce groupe. Je ne pense qu’à jouer une finale olympique avec ce groupe.”

Consolations du technicien rival: “J’ai beaucoup d’amitié avec lui, il était mon entraîneur et il comprend ce qu’il veut dire aussi. Il m’apprécie beaucoup et je l’apprécie. Il m’a encouragé et m’a souhaité bonne chance. Ce sont de très bonnes personnes et le le soutien du contraire est également apprécié.”

Lutte pour le bronze: “Le deuil dure ce soir, quand je vais à la Villa c’est déjà passé, mais pour le moment j’ai été ému par tout le processus que nous avons traversé avec ce groupe, j’avais rêvé que nous irions en finale. Juste ça.”